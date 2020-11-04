Эксперт рассказал об успехе Трампа и провале Байдена на выборах в США

Несмотря на определенный прорыв Байдена в крупных мегаполисах, позиции Трампа выглядят непоколебимо, считает Рон Браунштейн.
В ходе выборов президента США-2020 кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп продемонстрировал наличие серьезной поддержки в крупных городах, чего не смог добиться "демократ" Джо Байден. "Республиканцам" даже удалось отобрать у "демократов" ряд мест в Палате представителей, причем там, где представители Демократической партии выиграли в 2018 году.
Об этом заявил аналитик американского телеканала CNN Рон Браунштейн, комментируя ситуацию на выборах президента США.
По его словам, среди определенной прослойки избирателей и в некоторых штатах "влияние Трампа выглядит непоколебимо". Байдену не удалось привлечь на свою сторону белый рабочий класс, средние промышленные города и сельские общины, тогда как Трамп сумел добиться их поддержки.
"Не только Трамп, но и республиканцы там доминировали – им удалось отобрать у демократов ряд мест в Палате представителей, которые демократам удалось заполучить в 2018 году", - отметил аналитик.
Также он добавил, что несмотря на поддержку демократов в крупных городах, они не смогли усилить свои позиции в пригородах.Читайте такжеШансы 60 на 40: эксперт спрогнозировал, кто победит на выборах в США
"Реальность заключается в том, что мы живем во времена, когда у нас есть разрыв между двумя очень разными коалициями, которые хотят совершенно разных вещей, и обладают разными взглядами на то, что такое Америка", - подчеркнул Браунштейн.
Выборы президента США
- Выборы американского главы государства состоялись 3 ноября. Согласно обновляющимся в режиме реального времени данным подсчета голосов, в президентской гонке лидирует Джо Байден с результатом в 50,2% (224 голоса от выборщиков). У Трампа – 48, 3% (213 голосов выборщиков).
- Трамп получил преимущество в ряде ключевых штатов, однако расклад может измениться. Во многих штатах еще идет подсчет голосов, а миллионы граждан проголосовали по почте – бюллетени поступают в избирательные участки, что может значительно усилить позиции Байдена.
- Действующий президент Дональд Трамп уже успел объявить о своей победе на выборах и пообещал обратиться в Верховный суд в том случае, если в рамках избирательного процесса будут установлены нарушения.