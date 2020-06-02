Эксперт рассказал, обвалит ли коронавирус в России рейтинг Путина

Рейтинг Путина обвалился / Reuters

Пандемия коронавируса и ситуация с COVID-19 в России уже отразились на рейтинге президента Владимира Путина, однако это вряд ли существенно повлияет на существование путинского режима в стране. Такое мнение высказал бывший советник президента РФ по экономике, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

По его словам, не только независимый Левада-Центр, но и провластный ВЦИОМ свидетельствуют о том, что рейтинг Путина провалился.

"Но это отнюдь не означает, что провал рейтинга отразится, например, на голосовании по поправкам в Конституцию. Кремлевская власть давно набила руку на фальсификациях электоральной статистики, теперь – на статистике смертности от коронавируса", - сказал Илларионов в интервью сайту Сегодня.

Эксперт считает, что независимо от того, как люди относятся к Путину, какой у него настоящий рейтинг, "режим нарисует те цифры, которые ему нужны".

"В полутоталитарном режиме рейтинг перестает играть ту роль, какую он играет в демократическом и полудемократическом режимах. Полутоталитарный режим опирается на штыки, силу, тотальные фальсификации, шантаж, угрозы, террор. В этой ситуации рейтинг, каким бы он ни был, не является столь необходимым для выживания режима", - отметил он.

По словам Илларионова, сколько времени Путин не оставался бы у власти, задача Украины – "не попасть под сапог Кремля, не потерять своих граждан, не отдать ни пяди своей территории. Для этого нужно укреплять свою обороноспособность, экономику, государственные институты".

Читайте такжеРоссийский политик назвал два способа смещения Путина с поста

Как сообщал Главред, ранее бывший советник президента РФ по экономике, старший научный сотрудник Института Катона Андрей Илларионов заявил, что российские власти систематически занижают число смертей от коронавируса, используя для этого различные трюки, в том числе записывая умерших от COVID-19 в статьи летальных исходов по другим причинам.