Эксперт рассказал, пойдет ли Путин войной на Украину после обнуления президентских сроков

Путин вряд ли будет готов к полномасштабной войне с Украиной - Табах / Reuters

Президент России Владимир Путин не решится на полномасштабную военную кампанию против Украины. Российские войска не готовы к такому повороту событий.

Об этом заявил капитан ВМС США в отставке Гарри Табах, сообщает Obozrevatel.

По его словам, оккупация украинских территорий продолжится, однако дальше Россия не двинется.

"Путин будет продолжать дергать за ниточки в Крыму, на Донбассе, но в лобовую он не пойдет", - полагает Табах.

По его словам, РФ на самом деле никогда не была готова к полноценной военной кампании – это показали события 2008 года в Грузии. Кроме того, такие действия не укладываются в логику Путина, который обеспечил себе правление Россией на долгие годы.Читайте такжеРоссия может захватить весь юг Украины: эксперт рассказал, зачем Кремлю новая война

"Что касается президента России, который сейчас, я думаю, чувствует себя более уверенно в том, что он теперь "царь всея Руси" надолго, то это не его манера – воевать в лобовую, воевать полномасштабными войнами", - добавил Табах.

Напоследок он подчеркнул, что Россия продолжит оказывать определенное влияние на Украину через оккупированные районы Донбасса и Крыма, по-прежнему пытаясь спекулировать темой так называемого русского мира.

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