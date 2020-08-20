Эксперт рассказал, связано ли отравление Навального и протесты в Беларуси

Алексей Навальный / Reuters

В нынешней России отдать приказ на отравление очень известного оппозиционера-политика Алексея Навального мог принять и принял только один человек - Владимир Путин.

Об этом рассказал в эксклюзивном комментарии Главреду Игорь Эйдман - социолог, публицист, автор книги "Система Путина".

"Решение о попытке отравления такого известного в мировом масштабе человека и политика, как Алексей Навальный в нынешней России могло быть принято только "на самом верху" - я убежден, что отмашку на это преступление дал лично Владимир Путин. Он чувствует полную безнаказанность, так как, по крайней мере в России, его никто пока не может призвать к ответу за то, что происходит в стране. Такие люди, как Виктор Золотов (глава Нацгвардии РФ, которого Навальный уличил в коррупции и устроил перепалку - Главред) и другие, давно бы его "заказали", но они этого не делали, потому что не было отмашки с Кремля, так как там считали, что убийство или отравление сделает из Навального героя. И потому ранее пытались уничтожить его политически, пытаясь дискредитировать и смешать с грязью", ‒ заявил он.

По словам Эйдмана, российская верхушка и спецслужбисты испытывают испуг по причине протестов в Беларуси и возможных аналогичных протестов в РФ.

"Российская власть и спецслужбы очень напуганы тем, что происходит в Беларуси и сейчас они, видимо, приняли некие решения, чтобы не допустить повторения тех же событий в России. И в этом случае Навальный, который на данный момент наиболее известный критик Кремля, является самой очевидной целью такого решения. Потому что первым делом в таком случае нужно устранить лидера оппозиции, который способен мобилизовать людей на протест. Дальнейшие события в России будут напрямую зависеть от того, чем закончится эта история. Я очень надеюсь, что с Навальным все будет хорошо и в этом случае никаких больших протестов не будет. Другой вариант я пока даже не хочу рассматривать", - подытожил он.

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Напомним, Алексею Навальному стало очень плохо утром 20 августа в самолете во время перелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционер попал в реанимацию, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и впал в кому.

РосСМИ писали, что оппозиционер мог отравиться галлюциногенами. Агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писало, что Навальный мог 19 августа сам что-то выпить или принять.

По словам пресс-секретаря оппозиционера Киры Ярмыш, информация о том, что политик отравился из-за того, что-то выпил или съел сам – "полная чушь".