Эксперт рассказал, ужесточит ли Евросоюз санкции против Беларуси

Александр Лукашенко / УНИАН

Недавний публичный конфликт действующих властей Беларуси с властями Польши и Литвы не стоит переоценивать и придавать ему большое значение.

Об этом в комментарии Главреду рассказал Андреас Умланд ‒ старший эксперт Программы европейских, региональных и российских исследований Украинского института будущего

"Конфликт Минска с Польшей и Литвой ‒ очередная дипломатическая баталия и выражение растущего маразма белорусского режима. Я бы не стал переоценивать эти заявления, потому как для Евросоюза гораздо важнее дальнейшее течение внутриполитического конфликта в Беларуси. Баталии с Польшей и Литвой имеют значение, но и раньше, и сейчас ЕС будет настаивать на диалоге власти Беларуси с оппозицией", ‒ заявил он.

По мнению Умланда, маловероятно, что официальный Брюссель пойдет на дополнительные санкционные меры против официального Минска.

"Европа уже приняла санкции в отношении режима Лукашенко и так как их принятие уже давалось Евросоюзу с трудом, какие-то дополнительные меры сейчас, из-за конфликта с Польшей и Литвой, тоже вряд ли последуют", ‒ подытожил он.

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