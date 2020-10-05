Эксперт рассказал, ужесточит ли Евросоюз санкции против Беларуси

По мнению специалиста, вариант вмешательства Брюсселя в конфликт между Беларусью и Польшей с Литвой можно оценить однозначно.
Недавний публичный конфликт действующих властей Беларуси с властями Польши и Литвы не стоит переоценивать и придавать ему большое значение.
Об этом в комментарии Главреду рассказал Андреас Умланд ‒ старший эксперт Программы европейских, региональных и российских исследований Украинского института будущего
"Конфликт Минска с Польшей и Литвой ‒ очередная дипломатическая баталия и выражение растущего маразма белорусского режима. Я бы не стал переоценивать эти заявления, потому как для Евросоюза гораздо важнее дальнейшее течение внутриполитического конфликта в Беларуси. Баталии с Польшей и Литвой имеют значение, но и раньше, и сейчас ЕС будет настаивать на диалоге власти Беларуси с оппозицией", ‒ заявил он.
По мнению Умланда, маловероятно, что официальный Брюссель пойдет на дополнительные санкционные меры против официального Минска.
"Европа уже приняла санкции в отношении режима Лукашенко и так как их принятие уже давалось Евросоюзу с трудом, какие-то дополнительные меры сейчас, из-за конфликта с Польшей и Литвой, тоже вряд ли последуют", ‒ подытожил он.
Читайте такжеУничтожение независимости Беларуси: в Литве предупредили о военном вторжении России
Протесты в Беларуси - что было ранее:
- В ЕС раскритиковали требования Беларуси о том, что Польша и Литва обязаны отозвать своих послов из страны, а также значительно сократить количество сотрудников посольства.
- Руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил - такие действия белорусского режима во главе с Александром Лукашенко противоречат логике диалога и дополнительно изолируют власть в Минске.
- В ночь с 11 на 12 августа на улицах Беларуси произошли массовые протесты против объявленной ЦИК победы Александра Лукашенко на выборах. Силовики жестко избивали активистов и случайных прохожих. Задержали около 7 тысяч людей.
- В ответ на такие действия Запад назвал выборы президента сфальсифицированными и принял решение ввести санкции против режима Лукашенко.