Эксперт рассказал, запустят ли протесты в Беларуси гражданское противостояние/ Reuters

По мнению военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, в Беларуси не случится полноценное гражданское противостояние между сторонниками Александра Лукашенко и противниками.

Об этом эксперт рассказал во время интервью на Главреде.

"Думаю, что нет [не будет гражданского противостояния ‒ Главред]. Для сравнения Майдан Незалежности в Киеве вмещает 50 тысяч человек – в Минске было меньше людей, просто они стояли с соблюдением социальной дистанции, и их казалось много. Посмотрите фотографии людей крупным планом – между ним расстояние по метру. По оценкам третьих сторон, вчерашние митинги – что за Лукашенко, что против него – примерно были паритетными, по 40 тысяч человек. Против Лукашенко в основном выходит молодежь, которая смотрит на Запад, которая хотела бы поехать в Европу и ездит в Польшу на заработки. Они рискуют наступить на те же грабли, что и мы. Мы думали, что Европа – это образчик демократии, оказалось, что там коррупции даже больше, чем у нас", ‒ заявил Жданов.

По мнению эксперта, в течение ближайшей недели станет понятно, сумеют ли протестующие свергнуть власть Александра Лукашенко.

"Скорее всего, нет. В течение буквально недели будет переломный момент, и станет ясно, удержится ли Лукашенко. Я думаю, что удержится. Ведь, посмотрите, протест не остался стоять на главной площади Минска, там не стали, как украинцы, сразу строить баррикады. И минчане не понесли ночью протестующим медикаменты, еду, кофе и чай, как это было в Киеве. Там нет массовой поддержки этого протестного движения. Пенсионеры? Они все за Батьку. Работяги? Точно так же", ‒ подытожил Жданов.

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Напомним, ранее Жданов утверждал ‒ если Александру Лукашенко удастся удержаться на посту президента, то Беларусь потеряет свой суверенитет.