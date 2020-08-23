Эксперт рассказала, будут ли войска РФ в Беларуси и кого Кремль поддержит на выборах

В Москве сделают ставку сразу на несколько кандидатов - аналитик / УНИАН

На предполагаемых новых выборах президента Беларуси Москва попытается сделать ставку на переходное правительство и будет вести переговоры сразу с несколькими кандидатами. Вряд ли Россия будет вводить войска на территорию РБ – Кремль намерен действовать тихо и использует кейс Беларуси для решения своих проблем с Западом.

Об этом рассказала российский политический аналитик Ольга Курносова в интервью Obozrevatel.

По ее словам, Лукашенко выгодно, чтобы Россия ввела войска в Беларусь, однако Путин на это не пойдет, так как в Москве ситуацию на данный момент видят по-другому и пытаются торговаться с Западом, используя белорусскую карту.

"Ему гораздо выгоднее действовать тихой сапой – советники, переговорщики – и торговаться, возможно, даже за условия ухода Лукашенко от власти", - считает аналитик. Курносова уверяет, что Кремлю сейчас более интересно поторговаться за досрочные выборы или же оказывать каким-либо кандидатам финансовую или информационную поддержку.

Согласно предположению эксперта, Москва не планирует делать ставку на одного кандидата – россияне будут действовать ситуативно и вести переговоры со всеми претендентами на власть.Читайте такжеНовые выборы президента Беларуси: Лукашенко сделал заявление

"Будут смотреть на тех, кто будет выдвигаться и уже вести переговоры с ними. Я думаю, что Кремль будет ставить не на одного кандидата, а сразу на нескольких, чтобы гарантированно прийти к успеху", - полагает Курносова.

Кроме того, аналитик прогнозирует, что победитель президентских выборов в Беларуси по версии оппозиции Светлана Тихановская, возможно, не будет принимать участия в новой избирательной кампании.

"Все-таки они сосредоточатся на том, чтобы выпустить политзаключенных. На этих выборах, скорее, будет баллотироваться ее муж, Сергей Тихановский, Бабарико и все остальные, которые сейчас находятся в тюрьмах", - подчеркнула Курносова.

Напомним, в Беларуси продолжаются протесты в знак несогласия с результатами президентских выборов, на которых, как утверждают в Центризбиркоме, победил Александр Лукашенко.Читайте такжеВ Минобороны Беларуси озвучили план по смене политического курса страны

Тем временем белорусская оппозиция оценила возможность силового свержения действующих властей Беларуси во главе с Лукашенко.