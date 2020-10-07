Эксперт спрогнозировал дальнейшие события в Кыргызстане

На ситуацию в Кыргызстане будет влиять Москва, считает Виталий Кулик.
Вопрос урегулирования кризисной ситуации в Кыргызстане зависит от договоренностей местных кланов и формирования ими органов государственной власти. Большинство политических партий страны декларируют сотрудничество с Россией, поэтому фактор Москвы будет определяющим в дальнейшем политическом развитии государства.
Об этом рассказал политолог Виталий Кулик в эфире телеканала Украина 24.
По его словам, протесты в столице Кыргызстана Бишкеке и других киргизских городах давно сопровождаются мародерством. Кризис власти будет продолжаться до тех пор, пока кланы не договорятся между собой. Как только будет найден компромисс, силовики снова начнут работать.
"В прошлые разы это было довольно быстро. Кланы договариваются, формируется правительство, силовики приходят в чувство, соответственно, начинается наведение порядка", - утверждает Кулик.Читайте такжеМассовые отставки и захват телеканалов: журналистка рассказала о хаосе в Кыргызстане
Также он подчеркнул, что Россия имеет серьезное влияние на Кыргызстан – большинство политических партий ориентированы на сотрудничество с Москвой. Следовательно, фактор РФ будет еще долго определять политику республики.
События в Кыргызстане
- В понедельник, 5 октября, на площади Ала-Тоо в Бишкеке прошел митинг против результатов парламентских выборов, результаты которых не признали оппозиционные политические силы.
- Протесты переросли в беспорядки – активисты пытались захватить парламент и администрацию президента, однако их разогнали силовики.
- Спустя несколько часов протестующие ворвались в здание Белого дома и взяли парламент под свой контроль. После этого они отправились в СИЗО Государственного комитета по национальной безопасности, откуда освободили бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.
- Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выступил с заявлением о попытке захвата власти в стране и призвал протестующих соблюдать закон.
- 6 октября Центризбирком Кыргызстана принял решение о непризнании результатов выборов в парламент.