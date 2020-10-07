Эксперт спрогнозировал дальнейшие события в Кыргызстане

Силовики могут быстро навести порядок в Киргизии - политолог/ Sputnik / Эламан Карымшаков

Вопрос урегулирования кризисной ситуации в Кыргызстане зависит от договоренностей местных кланов и формирования ими органов государственной власти. Большинство политических партий страны декларируют сотрудничество с Россией, поэтому фактор Москвы будет определяющим в дальнейшем политическом развитии государства.

Об этом рассказал политолог Виталий Кулик в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, протесты в столице Кыргызстана Бишкеке и других киргизских городах давно сопровождаются мародерством. Кризис власти будет продолжаться до тех пор, пока кланы не договорятся между собой. Как только будет найден компромисс, силовики снова начнут работать.

"В прошлые разы это было довольно быстро. Кланы договариваются, формируется правительство, силовики приходят в чувство, соответственно, начинается наведение порядка", - утверждает Кулик.Читайте такжеМассовые отставки и захват телеканалов: журналистка рассказала о хаосе в Кыргызстане

Также он подчеркнул, что Россия имеет серьезное влияние на Кыргызстан – большинство политических партий ориентированы на сотрудничество с Москвой. Следовательно, фактор РФ будет еще долго определять политику республики.

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