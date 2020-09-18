Эксперт спрогнозировал провал протестов в Беларуси и новую политику Лукашенко

Лукашенко может удержаться у власти - эксперт / Reuters

Массовые протесты в Беларуси с точки зрения идеологической направленности выдыхаются. Действующему президенту Александру Лукашенко удастся остаться на посту главы государства и начать реализацию своего плана по транзиту власти.

Об этом заявил политический эксперт Игорь Тышкевич в интервью Obozrevatel.

По его словам, Лукашенко проведет конституционную реформу и займется вопросом транзита власти. Несмотря на политическое непризнание его переизбрания Европой, экономическое взаимодействие будет продолжено по аналогии с Венесуэлой.

"Сначала он изменит Конституцию, а дальше перейдет к транзиту власти. А то, что ЕС не признает Лукашенко президентом Беларуси, то они так же не признают Мадуро президентом Венесуэлы. Но это не мешает европейским нефтяным компаниям, которые работали там, продавать венесуэльскую нефть по всему миру", - подчеркнул Тышкевич.Читайте также"Режима уже нет": создатель Nexta рассказал, что ждет Лукашенко