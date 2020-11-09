Эксперты назвали ключевую проблему для Байдена-президента - Financial Times

Джо Байден / УНИАН

Как считают эксперты, избранный президент США Джо Байден, который обещал избирателям сделать борьбу с пандемией китайского коронавируса COVID-19 приоритетной задачей, получит в наследство от Дональда Трампа потенциально катастрофическую ситуацию ‒ высокий рост инфицированных и население, не доверяющее советам медиков.

Об этом сообщает авторитетное западное издаение Financial Times. Как считают экcперты-медики, после вступления в должность в январе следующего года Байден столкнется с кризисом, который вызван пандемией китайского коронавируса. Поскольку, согласно их прогнозу, количество случаев заболевания COVID-19 в стране резко увеличится.

Кроме того, Байден публично обещал американцам, что борьба с пандемией станет приоритетной задачей его версии Белого дома. 9 ноября, он, как ожидается, соберет группу экспертов, которая начнет разработку соответствующего плана. Несмотря на это, считают эксперты, Байден "унаследует потенциально катастрофическую ситуацию" ‒ сильный рост инфицированных и население, которое не доверяет советам врачей.

"Джо Байден и страна в целом столкнутся с огромной проблемой в ближайшие недели и месяцы. […] Вирус уже вышел из-под контроля во многих частях страны, и это идеальный сценарий для его дальнейшего распространения", — заявил бывший руководитель Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Том Фриден.

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Выборы в США – о чем сообщалось ранее:

Новоизбранный президент Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон. Он пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что выборы еще не закончились и его штаб будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде в понедельник. Он добавил, что в настоящее время Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов.

Бывший госсекретарь США, экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон высказала радость в связи с победой Джо Байдена на выборах президента страны.