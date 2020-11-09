Эксперты назвали ключевую проблему для Байдена-президента - Financial Times

По мнению специалистов, новый президент США получит очень тяжелое наследство.
Как считают эксперты, избранный президент США Джо Байден, который обещал избирателям сделать борьбу с пандемией китайского коронавируса COVID-19 приоритетной задачей, получит в наследство от Дональда Трампа потенциально катастрофическую ситуацию ‒ высокий рост инфицированных и население, не доверяющее советам медиков.
Об этом сообщает авторитетное западное издаение Financial Times. Как считают экcперты-медики, после вступления в должность в январе следующего года Байден столкнется с кризисом, который вызван пандемией китайского коронавируса. Поскольку, согласно их прогнозу, количество случаев заболевания COVID-19 в стране резко увеличится.
Кроме того, Байден публично обещал американцам, что борьба с пандемией станет приоритетной задачей его версии Белого дома. 9 ноября, он, как ожидается, соберет группу экспертов, которая начнет разработку соответствующего плана. Несмотря на это, считают эксперты, Байден "унаследует потенциально катастрофическую ситуацию" ‒ сильный рост инфицированных и население, которое не доверяет советам врачей.
"Джо Байден и страна в целом столкнутся с огромной проблемой в ближайшие недели и месяцы. […] Вирус уже вышел из-под контроля во многих частях страны, и это идеальный сценарий для его дальнейшего распространения", — заявил бывший руководитель Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Том Фриден.
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Выборы в США – о чем сообщалось ранее:
- Новоизбранный президент Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон. Он пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.
- Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что выборы еще не закончились и его штаб будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде в понедельник. Он добавил, что в настоящее время Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов.
- Бывший госсекретарь США, экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон высказала радость в связи с победой Джо Байдена на выборах президента страны.
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.