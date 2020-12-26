Эксперты раскрыли планы по завершению строительства Северного потока-2

Эксперты считают, что Северный поток-2 достроят в середине 2021 года / Reuters

Российский газопровод Северный поток-2 будет достроен приблизительно к середине 2021 года. Американские санкции не помешают реализации проекта, так как Вашингтон не будет вводить санкции против государственных структур Евросоюза. Ситуация с вето Трампа принятого Конгрессом оборонного бюджета также выгодна России.

Такого мнения придерживаются российские эксперты, которые считают, что в конечном итоге Северный поток-2 все-таки удастся достроить и ввести в эксплуатацию, сообщает издание Известия.

В частности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков утверждает, что трубоукладчик Фортуна достроит участок СП-2 в территориальных водах Германии еще в декабре текущего года. После этого Фортуна и Академик Черский отправятся достраивать газопровод в Дании.

"История с достройкой газопровода будет развиваться следующим образом: "Фортуна" достроит участок газопровода в немецкой акватории в декабре 2020 года. Далее к строительству присоединится "Академик Черский". Он будет прокладывать трубы в датской акватории", - утверждает Юшков.

Он добавил, что если в Дании будут работать одновременно Фортуна и Академик Черский, СП-2 завершат за два месяца. Если только один из трубоукладчиков – работы завершат в течение 4-5 месяцев.Читайте такжеУ Путина допустили проблемы из-за "смертельного удара" США по Северному потоку-2

Мария Белова, директор по исследованиям VYGON Consulting, в свою очередь, считает, что Северный поток-2 достроят в середине 2021 года. По ее мнению, такой вывод следует из "мягких формулировок" в новом пакете американских санкций. По ее словам, американцы не будут вводить санкции против государственных структур ЕС.

"Немецкие регуляторы, которые будут выдавать разрешения для начала эксплуатации газопровода, под американские санкции не попадут", - считает Белова.

Также отмечается, что проекту СП-2 выгодна и ситуация, при которой Трамп ветировал законопроект об оборонном бюджете США. Конгрессу нужно время, чтобы урегулировать данный вопрос. Кроме того, пока неизвестно, как к строительству газопровода относится Джо Байден.Читайте такжеСМИ узнали о "смертельном ударе" США по Северному потоку-2

Эксперт в сфере энергетической безопасности Алексей Гривач, впрочем, считает, что пока рано делать прогнозы по причине давления Вашингтона.

"Дедлайна нет, есть необходимость завершить строительство как можно быстрее. Но без экстрима, не "любой ценой", - подчеркнул он.

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