"Эрдоган – это новый Гитлер": в Армении рассказали о будущем договора по Карабаху

Великие державы пытаются за счет конфликта в Нагорном Карабахе решить свои "шкурные" интересы, считает Саркис Царутян.
Армянский народ не доверяет соглашению об окончании войны в Нагорном Карабахе и считает его аналогом Мюнхенского сговора 1938 года. Однако нынешняя власть будет делать все для того, чтобы соглашение действовало. При этом президента Турции Реджепа Эрдогана можно назвать "новым Гитлером", при помощи которого крупнейшие государства решают свои проблемы за счет армян.
Об этом заявил армянский журналист Саркис Царутян в эфире телеканала Украина 24, комментируя перспективы соглашения Баку, Еревана и Москвы по нагорно-карабахскому конфликту.
По его словам, власти Армении приложат усилия для того, чтобы договор по обеспечению мира в Нагорном Карабахе действовал. Но армянский народ не доверяет данному соглашению.
"Армянский народ не рассматривает это соглашение как легитимное, а рассматривает как "мюнхенский сговор", который имел место в 1938 году", - считает Царутян.
Более того, журналист полагает, что турецкий президент Эрдоган играет роль современного Гитлера, перед которым определенные игроки поставили задачу по созданию плацдарма для военного давления на Иран. Следовательно, крупнейшие государства пытаются реализовать свои корыстные цели за счет армянских интересов в конфликте в Нагорном Карабахе.Читайте такжеВ Турции раскрыли планы Анкары по Нагорному Карабаху
"Эрдоган является новым Гитлером. Задачи, которые стоят перед Эрдоганом, ему сформулированы теми же кругами, которые готовили Гитлера, в том числе и для наступления на СССР. Их главная задача сейчас – создать плацдарм, чтобы простреливать всю территорию Ирана, чтобы создать максимальное количество проблем Китаю, Европе. Великие державы сделали ставку на разморозку нагорно-карабахского конфликта, решить за счет армянского вопроса свои собственные шкурные интересы", - подчеркнул Саркис Царутян.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, после чего в Баку заявили о начале контрнаступательной операции.
- Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, по состоянию на 8 ноября Баку контролировал уже более 200 населенных пунктов в Нагорном Карабахе.
- Переломным моментом войны стало получение Азербайджаном контроля над городом Шуши, который Баку стал контролировать 8 ноября. Город находится в 11 километрах от столицы самопровозглашенной НКР.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали 9 ноября соглашение об окончании войны в Нагорном Карабахе. Армения обязуется вывести свои войска из Карабаха и передать Баку Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.
- Российский президент Владимир Путин подписал указ о введении миротворческого контингента РФ в Нагорный Карабах. Российская миссия будет размещена на линии разграничения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора на ближайшие 5 лет.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал соглашение невыгодным Еревану, однако подчеркнул, что пошел на этот шаг для сохранения жизней армянских военных.