"Эрдоган – это новый Гитлер": в Армении рассказали о будущем договора по Карабаху

Соглашение по Нагорному Карабаху - это новый Мюнхенский сговор, - журналист / Reuters

Армянский народ не доверяет соглашению об окончании войны в Нагорном Карабахе и считает его аналогом Мюнхенского сговора 1938 года. Однако нынешняя власть будет делать все для того, чтобы соглашение действовало. При этом президента Турции Реджепа Эрдогана можно назвать "новым Гитлером", при помощи которого крупнейшие государства решают свои проблемы за счет армян.

Об этом заявил армянский журналист Саркис Царутян в эфире телеканала Украина 24, комментируя перспективы соглашения Баку, Еревана и Москвы по нагорно-карабахскому конфликту.

По его словам, власти Армении приложат усилия для того, чтобы договор по обеспечению мира в Нагорном Карабахе действовал. Но армянский народ не доверяет данному соглашению.

"Армянский народ не рассматривает это соглашение как легитимное, а рассматривает как "мюнхенский сговор", который имел место в 1938 году", - считает Царутян.

Более того, журналист полагает, что турецкий президент Эрдоган играет роль современного Гитлера, перед которым определенные игроки поставили задачу по созданию плацдарма для военного давления на Иран. Следовательно, крупнейшие государства пытаются реализовать свои корыстные цели за счет армянских интересов в конфликте в Нагорном Карабахе.Читайте такжеВ Турции раскрыли планы Анкары по Нагорному Карабаху

"Эрдоган является новым Гитлером. Задачи, которые стоят перед Эрдоганом, ему сформулированы теми же кругами, которые готовили Гитлера, в том числе и для наступления на СССР. Их главная задача сейчас – создать плацдарм, чтобы простреливать всю территорию Ирана, чтобы создать максимальное количество проблем Китаю, Европе. Великие державы сделали ставку на разморозку нагорно-карабахского конфликта, решить за счет армянского вопроса свои собственные шкурные интересы", - подчеркнул Саркис Царутян.

Конфликт в Нагорном Карабахе