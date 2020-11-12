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"Эрдоган и Алиев не остановятся": в России назвали главную проблему договора по Карабаху

12 ноября 2020, 04:31

На Южном Кавказе произошли наиболее серьезные изменения c момента распада СССР, считает Лев Шлосберг.

Нарорный Карабах
Вопрос статуса Нагорного Карабаха может спровоцировать срыв соглашений - политик/ Reuters

В соглашении России, Армении и Азербайджана не зафиксирован вопрос статуса Нагорного Карабаха, что в перспективе может привести к срыву договоренностей. Судя по всему, стороны по-разному видят соглашение, в результате чего Турция и Азербайджан могут пойти еще дальше.

Об этом заявил российский политик и правозащитник Лев Шлосберг в эфире телеканала Украина 24, комментируя подписание договоренностей о завершении военных действий в Нагорном Карабахе.

По его мнению, подписанные Путиным, Пашиняном и Алиевым договоренности от 9 ноября формировались в форсированном режиме. Складывается впечатление, что после того, как заявление было опубликовано, в соглашение вносились определенные изменения.

"Совершенно очевидно, что как минимум Алиев и Путин видят это соглашение неодинаково, и все делалось в крайней спешке", - считает политик.Читайте такжеВойна за Карабах: политолог назвал причины перемирия и введения миротворцев РФ

Кроме того, правозащитник полагает, что соглашение вызывает массу вопросов. На Южном Кавказе произошли наиболее значительные изменения в рамках постсоветской истории региона. Несмотря на военную победу Азербайджана, статус Нагорного Карабаха по-прежнему под вопросом. Это может спровоцировать нарушение договоренностей.

"В военном смысле Азербайджан одержал победу, этого никто не отрицает, но ситуация осталась сложной, полной свободы рук у Турции и Азербайджана нет, вопрос о статусе Нагорного Карабаха остался неразрешенным. В соглашении о нем ни слова, и это означает, что оно не будет долгим", - добавил Шлосберг.

Более того, политик не исключает, что по этой причине Турция и Азербайджан могут осуществить попытку изменения существующей ситуации.

"Желание получить как можно больше может оказаться роковым как для Армении, так и для Азербайджана тоже, Алиев и стоящий за ним Эрдоган, который вообще не знает берегов, не остановятся на достигнутом", - отметил он.Читайте такжеЭксперт объяснил, почему Россия разгромно проиграла войну в Нагорном Карабахе

Напоследок Лев Шлосберг добавил, что Путину в последний момент все-таки удалось вмешаться в нагорно-карабахский конфликт, в результате чего у России остается влияние на Южном Кавказе.

"Путин застолбил для себя возможность дальнейшего диалога с Эрдоганом, за которым, кроме Южного Кавказа, вырисовываются очень многие в целом азиатский проблемы", - подчеркнул Шлосберг.

Конфликт в Нагорном Карабахе

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