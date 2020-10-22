Эрдоган мощно "наехал" на Макрона: выдвинул серьезное обвинение

Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул Эммануэлю Макрону серьезное обвинение / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган мощно "наехал" на французского лидера Эммануэля Макрона из-за предложения строить во Франции "просвещенный ислам".

Настоящая цель главы Франции – "рассчитаться с мусульманами", рассказал Эрдоган, выступая на видеоконференции Организации исламского сотрудничества, которая транслировалась в его Twitter-аккаунте.

По словам главы турецкого государства, антиисламская и антимусульманская риторика является самым полезным инструмент для западных политиков, чтобы скрыть свои неудачи.

"…настоящая цель Макрона – это рассчитаться с мусульманами. Они хотят создать антиисламскую систему, при которой религиозные ритуалы можно проводить только дома, при которой запрещается использование религиозных символов. Название такой системы не демократия, а тоталитаризм…", – заявил президент Турции.

Ранее Эммануэль Макрон сказал, что Франция намерена бороться с исламским сепаратизмом, 9 декабря будет представлен проект закона, который направлен на укрепления республиканских ценностей.

Президент добавил, что в стране совместно с Советом мусульман Франции нужно создать организацию, которая даст возможность выстроить "просвещенный ислам".

Справка. Во Франции ислам оказался в центре внимания после варварского теракта, который был совершен 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорион (пригород Парижа).

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