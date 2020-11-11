Эрдоган обнародовал план действий по Нагорному Карабаху

Турция и Россия будут контролировать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.
Согласно договоренностям Путина, Алиева и Пашиняна по Нагорному Карабаху, Армения выведет свои войска из Кельбаджарского, Агдамского, Газахского и Лачинского районов до 1 декабря. Азербайджан получит транспортное сообщение с Нахичеванью, транспортный коридор будет создан также между Ханкеди (Степанакертом) и Арменией.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, комментируя прекращение военного конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает информагентство Sputnik Азербайджан.
По его словам, трехстороннее соглашение Москвы, Еревана и Баку предполагает, что Армения до 15 ноября возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, до 20 ноября – части Агдамского и Газахского районов, а до 1 декабря Лачинский район.
"Все эти территории будут возвращены Азербайджану", - отметил турецкий президент.
При этом, как утверждает Эрдоган, будет восстановлено транспортное сообщение между Нахичеванью и Азербайджаном. Сухопутный коридор будет и между Арменией и Степанакертом. Переселенцы смогут вернуться на свои исконные земли – процесс проконтролирует ООН.
Кроме того, Анкара уже подписала с Москвой соглашение о мониторинговом центре, который будет следить за тем, как выполняются договоренности по Нагорному Карабаху.Читайте такжеВ Турции раскрыли планы Анкары по Нагорному Карабаху
"Сегодня утром был подписан протокол по созданию совместного Турецко-российского центра по контролю и мониторингу режима прекращения огня в Нагорном Карабахе", - подчеркнул Эрдоган.
Позиция Турции по Нагорному Карабаху
- Официальная Анкара с момента обострения вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе поддержала военную операцию Баку и подвергла жесткой критике Ереван. Президент Реджеп Эрдоган неоднократно заявлял, что армянское государство должно вывести свои войска из Карабаха.
- Турцию неоднократно обвиняли в том, что Анкара задействует в Нагорном Карабахе турецких военных и боевиков из Сирии. Об этом неоднократно говорил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
- Эрдоган 28 октября заявил, что в ходе переговоров с российским президентом Путиным он предложил России принять участие в переговорах по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.
- 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление об окончании войны в Нагорном Карабахе. Армения должна вывести свои войска из Карабаха, а в зоне конфликта разместят российских миротворцев.