Эрдоган обнародовал план действий по Нагорному Карабаху

Армения должна вывести свои войска из Нагорного Карабаха - Эрдоган / Jacobin

Согласно договоренностям Путина, Алиева и Пашиняна по Нагорному Карабаху, Армения выведет свои войска из Кельбаджарского, Агдамского, Газахского и Лачинского районов до 1 декабря. Азербайджан получит транспортное сообщение с Нахичеванью, транспортный коридор будет создан также между Ханкеди (Степанакертом) и Арменией.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, комментируя прекращение военного конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает информагентство Sputnik Азербайджан.

По его словам, трехстороннее соглашение Москвы, Еревана и Баку предполагает, что Армения до 15 ноября возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, до 20 ноября – части Агдамского и Газахского районов, а до 1 декабря Лачинский район.

"Все эти территории будут возвращены Азербайджану", - отметил турецкий президент.

При этом, как утверждает Эрдоган, будет восстановлено транспортное сообщение между Нахичеванью и Азербайджаном. Сухопутный коридор будет и между Арменией и Степанакертом. Переселенцы смогут вернуться на свои исконные земли – процесс проконтролирует ООН.

Кроме того, Анкара уже подписала с Москвой соглашение о мониторинговом центре, который будет следить за тем, как выполняются договоренности по Нагорному Карабаху.Читайте такжеВ Турции раскрыли планы Анкары по Нагорному Карабаху

"Сегодня утром был подписан протокол по созданию совместного Турецко-российского центра по контролю и мониторингу режима прекращения огня в Нагорном Карабахе", - подчеркнул Эрдоган.

Позиция Турции по Нагорному Карабаху