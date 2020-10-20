Эрдоган обвинил Макрона в нападении на ислам и мусульман

Эрдоган обвинил Макрона в нападении на ислам / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в проведении исламофобской политики, заявив, что Макрон нацелился на ислам и мусульман.

Антиисламская политика для некоторых западных стран "стала полезным инструментом", чтобы "замаскировать собственные неудачи", сказал Эрдоган в речи, произнесенной во время встречи Организации исламского сотрудничества по видеосвязи, сообщает ahvalnews.

"Последними примерами этого могут быть термины "французский ислам", "европейский ислам" и "австрийский ислам", привлекающие внимание", - сказал президент Турции.

По словам Эрдогана, такие шаги - особенно действия президента Франции Макрона - на самом деле нацелены на ислам и мусульман.

Эрдоган также подчеркнул, что существует желание "установить антиисламскую систему, при которой религия исповедуется только дома, а религиозные принципы и символы не допускаются на улицах, рабочих местах, в центре города или в общественной жизни".

"Систематические атаки извне и ошибки, которые создают основу для этих атак изнутри, никогда не проникнут в дух нашей религии", - добавил он.

Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон после убийства учителя под Парижем выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране, сообщив, что соответствующий законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет представлен 9 декабря.

В рамках борьбы с исламским сепаратизмом французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей.

Макрон также высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам" в стране. По его словам, необходимо освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.

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