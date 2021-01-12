Эрдоган пообещал спасти ЕС от последствий Brexit, если тот выполнит его просьбу

Новости Турции - Эрдоган пообещал спасти ЕС от последствий Brexit / Reuters

Турецкий лидер Тайип Эрдоган в очередной раз призвал Евросоюз принять Турцию в состав содружества. На этот раз его аргументом "за" стало нивелирование пагубных последствий Brexit за счет вступления Турции в ЕС.

"Мы не отказались от стремления получить полное членство в ЕС. Все возрастающая неопределенность, которую принес с собой Brexit, будет устранена только после того, как Турция получит членство", – цитирует РИА Новости выступление Эрдогана в Анкаре.

В прошлый раз аргументом за вступление Турции в ЕС была помощь в сокращении притока мигрантов в Европу.

Как известно, Турция подписала соглашение об ассоциации с ЕС еще в 1963 году, а заявку на членство в союзе подала в 1987 году. Однако переговоры о вступлении страны в содружество начались лишь в 2005 году – и не завершились до сих пор.