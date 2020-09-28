Эрдоган сделал жесткое заявление о России, США и Франции из-за Нагорного Карабаха

В Баку не должны давать отчет о том, есть ли войска Турции в зоне нагорно-карабахского конфликта, считает Реджеп Эрдоган.
Такие государства, как США, Россия и Франция в течение 30 лет не сделали ничего для решения конфликта в Нагорном Карабахе и не имеют права ставить Азербайджану вопрос о наличии турецких войск в зоне вооруженного противостояния Баку и Еревана.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает Укринформ со ссылкой на его заявление на симпозиуме в восточном Средиземноморье.
По словам главы Турецкой республики, мир в Нагорном Карабахе воцарится только в том случае, если Армения деоккупирует азербайджанскую территорию. Москва, Париж и Вашингтон, вместо решения проблемы, так ничего и не сделали.
"Незамедлительный отказ Армении от оккупированных азербайджанских территорий вернет мир и спокойствие в регионе. США, Россия и Франция не решали эту проблему около 30 лет. Они фактически сделали все возможное, чтобы не решить эту проблему", - отметил Эрдоган.
Подвергнув критике Минскую группу ОБСЕ по вопросам урегулирования войны в Нагорном Карабахе, он акцентировал внимание на том, что Франция, Россия и США не имеют права что-либо предъявлять сторонам конфликта и ставить вопрос о наличии в зоне вооруженного противостояния турецких военных.Читайте такжеБольшая война за Нагорный Карабах: эксперт оценил оружие Армении и Азербайджана
"Этот вопрос (о пребывании турецких военных и ВВТ ) сегодня ставят те, кто отправил тысячи грузовых машин с оружием в северную часть Сирии, кто разделил ее на сектора, создал там военные базы. Об этом говорят те, кого поддерживают силы международной коалиции в Сирии... Только посмотрите на эту логику. Будто президент Ильхам Алиев обязан отчитываться перед ними. Он делал это на протяжении 30 лет, - подчеркнул Реджеп Эрдоган.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Война Армении и Азербайджана в районе Нагорного Карабаха возобновилась утром, 27 сентября. Баку и Ереван выступили с обоюдными обвинениями друг против друга в срыве режима прекращения огня. Азербайджан обвинил Армению в провокации и начал контрнаступательную операцию.
- Турция поддержала Азербайджан и назвала Армению "государством-террористом". У Эрдогана не исключают, что Анкара может стать непосредственным участником конфликта в Нагорном Карабахе.
- Западная пресса пишет, что война Армении и Азербайджана в НКР может спровоцировать серьезные проблемы и вовлечь в конфликт множество стран.
- Тем временем в Армении заявили о широкомасштабном наступлении азербайджанских войск в районе долины Аракса и на участках Матагис-Талиш. Противник Еревана несет потери.