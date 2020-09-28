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Эрдоган сделал жесткое заявление о России, США и Франции из-за Нагорного Карабаха

28 сентября 2020, 21:09

В Баку не должны давать отчет о том, есть ли войска Турции в зоне нагорно-карабахского конфликта, считает Реджеп Эрдоган.

Эрдоган
США, Франция и Россия за 30 лет не смогли решить конфликт в Нагорном Карабахе - Эрдоган/ Jacobin

Такие государства, как США, Россия и Франция в течение 30 лет не сделали ничего для решения конфликта в Нагорном Карабахе и не имеют права ставить Азербайджану вопрос о наличии турецких войск в зоне вооруженного противостояния Баку и Еревана.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает Укринформ со ссылкой на его заявление на симпозиуме в восточном Средиземноморье.

По словам главы Турецкой республики, мир в Нагорном Карабахе воцарится только в том случае, если Армения деоккупирует азербайджанскую территорию. Москва, Париж и Вашингтон, вместо решения проблемы, так ничего и не сделали.

"Незамедлительный отказ Армении от оккупированных азербайджанских территорий вернет мир и спокойствие в регионе. США, Россия и Франция не решали эту проблему около 30 лет. Они фактически сделали все возможное, чтобы не решить эту проблему", - отметил Эрдоган.

Подвергнув критике Минскую группу ОБСЕ по вопросам урегулирования войны в Нагорном Карабахе, он акцентировал внимание на том, что Франция, Россия и США не имеют права что-либо предъявлять сторонам конфликта и ставить вопрос о наличии в зоне вооруженного противостояния турецких военных.Читайте такжеБольшая война за Нагорный Карабах: эксперт оценил оружие Армении и Азербайджана

"Этот вопрос (о пребывании турецких военных и ВВТ ) сегодня ставят те, кто отправил тысячи грузовых машин с оружием в северную часть Сирии, кто разделил ее на сектора, создал там военные базы. Об этом говорят те, кого поддерживают силы международной коалиции в Сирии... Только посмотрите на эту логику. Будто президент Ильхам Алиев обязан отчитываться перед ними. Он делал это на протяжении 30 лет, - подчеркнул Реджеп Эрдоган.

Конфликт в Нагорном Карабахе

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