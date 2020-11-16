Эрдоган собрался отправить турецкую армию в Карабах

В Нагорном Карабахе уже разместили российских миротворцев / Фото Reuters

Парламент Турции рассмотрит указ президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан.

Об этом сообщает Telegram-канал Голос Турции.

Так как большинство голосов в парламенте у Эрдогана, предположительно, проблем с одобрением документа не будет.

Ранее турецкое новостное агентство Sabah сообщало, что 13 ноября турецкий парламент начал подготовку резолюции, дающей законное основание Анкаре отправить подразделения турецких вооруженных сил в Нагорный Карабах в рамках меморандума о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за перемирием между Арменией и Азербайджаном.

В резолюции будут изложены сведения о месте дислоцирования армии Турции в Нагорном Карабахе и о том, как она будет действовать. Сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готовится подписать данный документ.

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