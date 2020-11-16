Эрдоган собрался отправить турецкую армию в Карабах

Парламент Турции рассмотрит соответствующую резолюцию.
Парламент Турции рассмотрит указ президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан.
Об этом сообщает Telegram-канал Голос Турции.
Так как большинство голосов в парламенте у Эрдогана, предположительно, проблем с одобрением документа не будет.
Ранее турецкое новостное агентство Sabah сообщало, что 13 ноября турецкий парламент начал подготовку резолюции, дающей законное основание Анкаре отправить подразделения турецких вооруженных сил в Нагорный Карабах в рамках меморандума о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за перемирием между Арменией и Азербайджаном.
В резолюции будут изложены сведения о месте дислоцирования армии Турции в Нагорном Карабахе и о том, как она будет действовать. Сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готовится подписать данный документ.
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Война за Нагорный Карабах 2020 - что было ранее:
- 9 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали договор о прекращении военных действий в районе Нагорного Карабаха.
- Согласно договоренностям, Армения взяла на себя обязательства по выводу войск из Карабаха, передаче Баку Кельбаджарского, Агдамского и Лачинского района, а также обеспечении через свою территорию транспортного коридора с Нахичеванью.
- Кроме того в Нагорном Карабахе сроком на пять лет разместят около двух тысяч российских миротворцев.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о подписании протокола о совместном турецко-российском центре в Нагорном Карабахе по контролю за соблюдением режима прекращения огня.