Эрдоган выдвинул громкое обвинение США, Франции и РФ из-за Карабаха

Армения нарушила временное гуманитарное перемирие, подчеркнул президент Турции.
Минская группа ОБСЕ оказывает Армении помощь поставками оружия, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Об этом он заявил, обращаясь к депутатам Партии справедливости и развития, видео которого публикует турецкое агентство Anadolu.
Он напомнил, что Армения нарушила временное гуманитарное перемирие, объявленное в ночь на 18 октября.
"Что они говорят на то, что мы поддерживаем наших азербайджанских братьев? Что говорит Минская тройка, США, Россия, Франция? Они поддерживают Армению. Они предоставляют Армении всевозможную поддержку в виде вооружений", - подчеркнул Эрдоган.
"Наши азербайджанские братья ведут серьезную борьбу с армянами. Почему они ведут эту борьбу? Для того чтобы спасти оккупированные армянами земли Азербайджана. Что может быть естественней чем это? На протяжении 30 лет Россия, США и Франция не завершили переговоры не отдали земли нашим азербайджанским братьям. Пусть Господь поможет им в этом. Я верю, что они освободят эти земли от армян и вернут их", - добавил Эрдоган.
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- 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
- Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.
История войны за Нагорный Карабах
- В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
- Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.