Эрдоган выдвинул громкое обвинение США, Франции и РФ из-за Карабаха

Реджеп Эрдоган / Reuters

Минская группа ОБСЕ оказывает Армении помощь поставками оружия, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом он заявил, обращаясь к депутатам Партии справедливости и развития, видео которого публикует турецкое агентство Anadolu.

Он напомнил, что Армения нарушила временное гуманитарное перемирие, объявленное в ночь на 18 октября.

"Что они говорят на то, что мы поддерживаем наших азербайджанских братьев? Что говорит Минская тройка, США, Россия, Франция? Они поддерживают Армению. Они предоставляют Армении всевозможную поддержку в виде вооружений", - подчеркнул Эрдоган.

"Наши азербайджанские братья ведут серьезную борьбу с армянами. Почему они ведут эту борьбу? Для того чтобы спасти оккупированные армянами земли Азербайджана. Что может быть естественней чем это? На протяжении 30 лет Россия, США и Франция не завершили переговоры не отдали земли нашим азербайджанским братьям. Пусть Господь поможет им в этом. Я верю, что они освободят эти земли от армян и вернут их", - добавил Эрдоган.

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27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах