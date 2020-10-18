УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Эрдоган выдвинул громкое обвинение США, Франции и РФ из-за Карабаха

18 октября 2020, 16:46

Армения нарушила временное гуманитарное перемирие, подчеркнул президент Турции.

Эрдоган
Реджеп Эрдоган / Reuters

Минская группа ОБСЕ оказывает Армении помощь поставками оружия, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом он заявил, обращаясь к депутатам Партии справедливости и развития, видео которого публикует турецкое агентство Anadolu.

Он напомнил, что Армения нарушила временное гуманитарное перемирие, объявленное в ночь на 18 октября.

"Что они говорят на то, что мы поддерживаем наших азербайджанских братьев? Что говорит Минская тройка, США, Россия, Франция? Они поддерживают Армению. Они предоставляют Армении всевозможную поддержку в виде вооружений", - подчеркнул Эрдоган.

"Наши азербайджанские братья ведут серьезную борьбу с армянами. Почему они ведут эту борьбу? Для того чтобы спасти оккупированные армянами земли Азербайджана. Что может быть естественней чем это? На протяжении 30 лет Россия, США и Франция не завершили переговоры не отдали земли нашим азербайджанским братьям. Пусть Господь поможет им в этом. Я верю, что они освободят эти земли от армян и вернут их", - добавил Эрдоган.

Читайте такжеУ Алиева рассказали, где закупают вооружение для войны в Карабахе

  • 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
  • Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах

  • В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
  • Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.
Нагорный Карабах Реджеп Тайип Эрдоган Новости Турции новости Армении Война в Карабахе новости Азербайджана Конфликт в Нагорном Карабахе
Сейчас вы просматриваете новость «Эрдоган выдвинул громкое обвинение США, Франции и РФ из-за Карабаха». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

17:04
Почему женщин тянет к сладкому больше, чем мужчин: названа причина
17:01
"Съест и переварит": Лопес высказался о возможности реванша с Ломаченко Видео
16:58
Гороскоп на 19 октября для всех: награда за риск и "разрывная" ссора Видео
16:46
Эрдоган выдвинул громкое обвинение США, Франции и РФ из-за Карабаха Видео
16:42
Под Одессой неизвестные избили главреда местной газеты
Реклама
16:30
Соблазнительная челка-занавеска из 70-х покорила мир в 2020 году: фото Фото
16:23
В Минздраве подсчитали уровень летальности от Covid-19 в Украине Видео
15:51
"Это постная ху*ня, давай по новой, б*я": Кучер снял пародию на ролик с Кернесом Видео
15:37
В Минске силовики начали безжалостные задержания протестующих Видео
15:26
Опрос Зеленского: в Слуге народа рассказали, что будет с результатами Видео
15:16
"Коллаборант проиграл, следующий – Усик": в Сети позлорадствовали над поражением Ломаченко
15:08
Война за Карабах: военный эксперт назвал единственное условие перемирия Видео
14:51
Закрыта продажа билетов с девяти станций: Укрзализныця пошла на жесткие меры Видео
14:39
Во Франции задержали подругу чеченца из Москвы, который отрезал голову учителю Видео
14:14
Вкуснющая ленивая запеканка без выпечки – рецепт простого и полезного блюда Видео
14:13
Коронавирус в Украине: зараженными Covid-19 заняты почти 60% больничных коек
13:54
"Берегите носы, мерзавцы": у Лукашенко грозят митингующим в Беларуси Видео
13:43
Синоптик рассказала, с какой погоды стартует новая неделя в Украине Видео
13:21
У Алиева рассказали, где закупают вооружение для войны в Карабахе Видео
13:09
Бывший глава СБУ рассказал об украинской "империи" до самого Владивостока
Реклама
12:49
Определить Covid-19 по дыханию: ученые изобрели уникальный прибор Видео
12:32
Госпитали на стадионах: экс-министр назвал главную ошибку властей Видео
12:14
Врач растолковал, почему в Украине спасут не всех больных коронавирусом Видео
11:59
Что нельзя делать больным коронавирусом: врач назвал главные ошибки Видео
11:55
Двойное заражение коронавирусом и гриппом: ученые предупредили об опасности
11:40
Коронавирус в Украине ускорил темп - за сутки выявили еще более 5200 больных Видео
11:24
Карантин не поможет: экс-министр заговорил о чрезвычайном положении из-за COVID-19 Видео
11:22
Степанов уточнил, на кого чаще всего охотится коронавирус в Украине Видео
11:00
В моду на осень-зиму ворвались привлекательные мини-юбки: фото Фото
10:56
Ломаченко сделал важное заявление после своего поражения в бою с Лопесом Видео
10:45
В Крыму шантажируют Турцию российскими туристами из-за инициативы Украины Видео
10:13
Ученые выявили заболевание, которое помогает коронавирусу убивать Видео
10:10
"Бабье лето" в ноябре: синоптик пообещал аномальное потепление Видео
09:38
Коронавирус в Киеве за сутки убил больше десятка и заразил более 450 человек
09:35
Гороскоп на 18 октября для всех: любовные шансы и резкое изменение жизни Видео
09:08
Врач рассказал, в чем проблема с российской вакциной от Covid-19
09:03
Трамп случайно понизил в должности Макрона Видео
08:49
Украинская катастрофа: хроники надвигающегося бедствия мнение
08:16
Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира Видео
08:04
В Китае нашли живой коронавирус на упаковке замороженной рыбы Видео
Реклама
07:41
Астролог назвал самый сложный для Украины месяц в 2020-м
07:24
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении нового перемирия в Карабахе Видео
07:16
Инфекционист сказал, сколько суток человек болеет коронавирусом Видео
06:57
Эрдоган со вкусом давит кремлевскую амебу мнение
06:04
Опасность при лечении COVID-19: врач предупредил о "громадной смертности" Видео
05:35
Ракетный обстрел Азербайджана: в Ереване рассказали, к чему готовиться Баку Видео
05:02
Как лучше всего поздравить с Днем работника пищевой промышленности на словах и в открытках
04:27
Астрологи указали на мощного эмпата Видео
03:40
Восхитительный образ на Хэллоуин 2020 – макияж, грим, маска: фото и видео Видео
03:11
В Украине обновили правила дистанционного обучения - что нового Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять