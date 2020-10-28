Эрдоган запросил переговоры с Путиным по Карабаху: о чем договорились

Это были уже вторые вторые телефонные переговоры лидеров России и Турции.
Главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели уже вторые телефонные переговоры, во время которых обсудили войну за Нагорный Карабах 2020.
В Кремле уточнили, что разговор состоялся по инициативе Анкары.
"Владимир Путин проинформировал о контактах с руководством Азербайджана и Армении и предпринимаемых шагах в целях скорейшего достижения перемирия и деэскалации кризиса", — отмечается в сообщении пресс-службы российского президента.
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Ранее эксперт объяснил, почему Путин не поможет Армении в Нагорном Карабахе. У России есть формальный повод оказать Армении помощь в рамках договора ОДКБ, считает Игорь Яковенко.
Конфликт в Нагорном Карабахе: что было ранее
- "Замороженный" конфликт Азербайджана и Армении в районе Нагорного Карабаха перешел в военную фазу с 27 сентября. Президент азербайджанского государства Ильхам Алиев утверждаел, что войска Баку к 25 октября захватили более 100 населенных пунктов в Нагорном Карабахе.
- В Армении сделали заявление, что войска Турции уже в Азербайджане. В Азербайджане находятся около 1 000 турецких военнослужащих, утверждают в Ереване.
- В США считают, что Турция оказывает поддержку Азербайджану в войне Баку и Еревана. Вашингтон призывает третьи стороны не вмешиваться в конфликт двух государств.
- В Турции опровергают свое участие в конфликте в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана.