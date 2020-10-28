Эрдоган запросил переговоры с Путиным по Карабаху: о чем договорились

Нагорный Карабах новости - Эрдоган запросил переговоры с Путиным / GettyImages

Главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели уже вторые телефонные переговоры, во время которых обсудили войну за Нагорный Карабах 2020.

В Кремле уточнили, что разговор состоялся по инициативе Анкары.

"Владимир Путин проинформировал о контактах с руководством Азербайджана и Армении и предпринимаемых шагах в целях скорейшего достижения перемирия и деэскалации кризиса", — отмечается в сообщении пресс-службы российского президента.

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Ранее эксперт объяснил, почему Путин не поможет Армении в Нагорном Карабахе. У России есть формальный повод оказать Армении помощь в рамках договора ОДКБ, считает Игорь Яковенко.

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