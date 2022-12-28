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"Эротические фантазии": Пригожин жестко высмеял Медведева из-за его "прогнозов" на 2023 год

28 декабря 2022, 17:28
Дмитрий Медведев "предсказывает", что на базе Германии якобы "будет создан Четвертый рейх".
Пригожин, Медведев
Пригожин высмеял Медведева / Коллаж фото ТАСС, УНИАН

Главарь ЧВК "Вагнгера" Евгений Пригожин высмеял заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который опубликовал свои "прогнозы" на 2023 год. Пригожин назвал слова Медведева "эротическими фантазиями". Об этом сообщает Republic.

"Да, я ознакомился с "прогнозами" и не могу никак прокомментировать эротические фантазии. Конечно, любая фантазия имеет место быть. Но мне кажется, что братья Стругацкие в этом лучше меня разбираются", - сказал Пригожин.

Медведев фантазировал о "создании Четвертого рейха на базе Германии", распаде Евросоюза, начале гражданской войны в США и росте цен на нефть.

Ранее экс-депутат Госдумы РФ, который получил украинское гражданство, бизнесмен Илья Пономарев отмечал, что Путин намеренно пугает Запад хаосом, который может возникнуть в РФ после поражения страны-агрессора в войне. Он пытается показать, что в случае отстранения его от власти президентом России может стать еще более опасный человек, например, глава Чечни Рамзан Кадыров или российский бизнесмен и владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

Напомним, после визита президента Украины Владимира Зеленского на передовые позиции в Бахмут и его встречи с украинскими защитниками под Бахмут на позиции оккупантов приехал Евгений Пригожин. Владелец ЧВК "Вагнера" начал устраивать цирк с вызовом президента Украины на "разборки". Пригожин приказывал обстрелять Бахмут.

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Дмитрий Медведев Евгений Пригожин Россия
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