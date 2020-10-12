Евросоюз вспомнил России отравление Скрипалей и на год продлил санкции

Евросоюз продлил санкции против России / Reuters

В понедельник, 12 октября, Евросоюз продлил санкции против России по делу Скрипалей и из-за использования химоружия в Сирии.

Об этом сообщает РБК.

По информации, Совет Европейского союза продлил на год (до 16 октября 2021 года) санкции в отношении России, которые были введены из-за применения химического оружия.

Речь идет об использовании химоружия в Сирии, а также применении нервно-паралитического вещества из группы "Новичок" против бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ограничительные меры действуют в отношении девяти человек. Пять из них связаны с сирийскими властями, а четверо причастны к атаке в Солсбери в марте 2018 году, отмечает Совет ЕС. Также под санкции попала одна организация - Центр научных исследований и разработок (SSRC) в Сирии, который, по утверждению ЕС, занимается разработкой химического оружия.

Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание активов для физических и юридических лиц.

Дело Скрипалей - что важно знать:

4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервнопаралитического отравляющего вещества, названного "Новичок" (А-234).

Выводы британцев подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия.

Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

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