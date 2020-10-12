Евросоюз вспомнил России отравление Скрипалей и на год продлил санкции

Совет Европейского союза продлил на год санкции в отношении России, которые были введены из-за применения химического оружия.
В понедельник, 12 октября, Евросоюз продлил санкции против России по делу Скрипалей и из-за использования химоружия в Сирии.
Об этом сообщает РБК.
По информации, Совет Европейского союза продлил на год (до 16 октября 2021 года) санкции в отношении России, которые были введены из-за применения химического оружия.
Речь идет об использовании химоружия в Сирии, а также применении нервно-паралитического вещества из группы "Новичок" против бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Ограничительные меры действуют в отношении девяти человек. Пять из них связаны с сирийскими властями, а четверо причастны к атаке в Солсбери в марте 2018 году, отмечает Совет ЕС. Также под санкции попала одна организация - Центр научных исследований и разработок (SSRC) в Сирии, который, по утверждению ЕС, занимается разработкой химического оружия.
Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание активов для физических и юридических лиц.
Дело Скрипалей - что важно знать:
4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервнопаралитического отравляющего вещества, названного "Новичок" (А-234).
Выводы британцев подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия.
Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.
Санкции против России – о чем говорилось ранее:
- 23 сентября Министерство финансов США добавило в санкционные списки восемь граждан и уроженцев Российской Федерации, а также семь организаций из России и Финляндии. Вашингтон обвиняет их во вмешательстве в американские выборы, дела Украины и кибератаках.
- 26 августа США расширили санкции против России, в "черный список" попали 5 российских научно-исследовательских институтов.
- 20 июля Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что главу Чечни Рамзана Кадырова внесли в санкционный список.
- 16 июля США ввели санкции против трех физических лиц и пяти компаний, связанных с Евгением Пригожиным, которого называют близким к окружению президента РФ Владимира Путина бизнесменом. Эмбарго коснулось компаний в Таиланде, Судане и Гонконге.