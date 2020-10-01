ЕС ввел жесткие санкции против России за сообщение с Крымом - СМИ

В ЕС согласовали санкции против России / gettyimages

В Евросоюзе согласовали персональные санкции против физлиц и предприятий России из-за железнодорожного сообщения с аннексированным Крымом. Россия построила железную дорогу на оккупированный полуостров по Керченскому мосту.

Об этом сообщает журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Под санкции попали:

гендиректор "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов замглавы "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин, компании "Крымская железная дорога", "Первая крымская страховая компания", Ленпромтранспроект Дирекция строительства железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск.

По словам журналиста, санкции предусматривают заморозку активов и запрет на получение виз.

Санкции против России – о чем говорилось ранее: