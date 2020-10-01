ЕС ввел жесткие санкции против России за сообщение с Крымом - СМИ

Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на получение виз.
В Евросоюзе согласовали персональные санкции против физлиц и предприятий России из-за железнодорожного сообщения с аннексированным Крымом. Россия построила железную дорогу на оккупированный полуостров по Керченскому мосту.
Об этом сообщает журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.
Под санкции попали:
- гендиректор "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов
- замглавы "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин,
- компании "Крымская железная дорога",
- "Первая крымская страховая компания",
- Ленпромтранспроект
- Дирекция строительства железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск.
По словам журналиста, санкции предусматривают заморозку активов и запрет на получение виз.
Санкции против России – о чем говорилось ранее:
- 23 сентября Министерство финансов США добавило в санкционные списки восемь граждан и уроженцев Российской Федерации, а также семь организаций из России и Финляндии. Вашингтон обвиняет их во вмешательстве в американские выборы, дела Украины и кибератаках.
- 26 августа США расширили санкции против России, в "черный список" попали 5 российских научно-исследовательских институтов.
- Как писал Главред, бывший посол США в Украине, исследователь Стэнфордского университета Стивен Пайфер считает, что Российская Федерация вряд ли решится на агрессию ради обеспечения Крыма водой.
Автор: Екатерина Трохимчук