УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Есть две фамилии: в РФ назвали вероятных преемников Путина

28 декабря 2020, 04:56
Прослушать новость
Остановить

Кандидатов следует искать среди максимально амбициозных людей, считает Станислав Белковский.

Путин
Владимир Путин / Reuters

В России есть два вероятных претендента на должность президента, заявил российский политолог Станислав Белковский.

Как подчеркнул он в эфире Эхо Москвы, кандидатов следует искать среди максимально амбициозных людей, которые не скрывают своей готовности занять президентский пост.

"Я пока вижу две наиболее яркие, действительно яркие фигуры. Это председатель правительства Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин", – сказал он.

По словам политолога, "публично никто из них не декларирует, что собирается быть президентом, а, наоборот, это отрицает".

"Но как-то по выражению их лиц, а также по многим действиям (тем самым косвенным признакам, на которых построена мавзолейная аналитика) мы видим, слышим и чувствуем ровно обратное. Михаил Владимирович Мишустин, по отзывам людей, которые знают его давно, еще став главой Федеральной налоговой службы, уже проповедовал среди своих соратников, что вот он вместе с командой когда-нибудь станет премьер-министром России, а там уже грядут такие почести, о которых не принято говорить вслух", – объяснил Белковский.

Он считает, что Мишустин "последовательно идет этим путем", но "был несколько экспансивен и агрессивен в своей пиар-кампании и поэтому к концу года вынужден был все же залечь на дно".

"Он понял, что выжидать нужно уметь, и терпеть нужно уметь, и не нужно слишком ясно демонстрировать свои амбиции, которые стали плохо скрываемыми. На этом фоне, конечно, исполином возвышается фигура Сергея Семеновича Собянина, который тоже сумел наладить в Москве абсолютно правильную с точки зрения Кремля систему власти", – отметил Белковский.

Читайте такжеПутину готовят преемника: эксперт назвал сроки смены власти в РФСобянину "прекрасно удалось" стать "модератором интересов федеральных группировок и основных околопутинских кланов в столице".

"Мы помним, что весной Сергей Собянин фактически чуть ли не правил страной, потому что федеральное чиновничество как-то разбежалось по укрывищам, пользуясь терминологией Александра Исаевича Солженицына. Из-за этого потом Сергею Собянину прилетела ответка из Кремля. Ему намекнули, что он взял на себя слишком много. Но он проявил себя в том числе и как мощный публичный политик и, бесспорно, как человек, который может брать на себя ответственность и тем самым претендовать на высший государственный пост", – добавил Белковский.

Ранее СМИ писали о том, что в Сочи на даче Путина сделали копию кабинета, который находится в главной резиденции российского лидера в Подмосковье.

Читайте такжеПутин показал свою тайную комнату в "бункере" под Москвой

Глава России находится на даче как минимум с конца лета, однако власти не сообщают об этом гражданам, поскольку считают, что в условиях эпидемии коронавируса COVID-19 лидер должен находиться недалеко от Москвы.

новости России Владимир Путин Станислав Белковский
Сейчас вы просматриваете новость «Есть две фамилии: в РФ назвали вероятных преемников Путина». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Убить Путина: в РФ раскрыли заговор Гиркина с возвращением Донбасса УкраинеУбить Путина: в РФ раскрыли заговор Гиркина с возвращением Донбасса Украине Распад России: историк из США спрогнозировал, какие регионы "отпадут" первымиРаспад России: историк из США спрогнозировал, какие регионы "отпадут" первыми В Китае упал многотонный метеорит: опубликовано видеоВ Китае упал многотонный метеорит: опубликовано видео "Тонны оружия через Украину": Лукашенко объявил о задержании банды в Беларуси"Тонны оружия через Украину": Лукашенко объявил о задержании банды в Беларуси СМИ узнали о "смертельном ударе" США по Северному потоку-2СМИ узнали о "смертельном ударе" США по Северному потоку-2
Следующий материал

Последние новости

05:24
Астролог назвал первый опасный период 2021 года: что грозит
04:56
Есть две фамилии: в РФ назвали вероятных преемников Путина Видео
04:44
Лучшие игры 2020-го для ПК и консолей: подводим итоги уходящего года
04:22
Угроза новой аннексии: экс-нардеп раскрыл планы России по Украине Видео
03:38
Стало известно, сколько воды осталось в Ялте Видео
Реклама
03:03
Врач "сбила" эйфорию из-за вакцинации от COVID-19 и указала на серьезную проблему Украины
02:15
Создатели Assassin's Creed поделились концептами отменённой игры в сеттинге киберпанка Фото
01:37
В ТКГ по Донбассу заявили, что Кравчук бесит Москву Видео
00:55
Гороскоп для всех на 29 декабря 2020 года: прокольный риск и ловушки "доброжелателей" Видео
00:27
Восхитительный новогодний маникюр на короткие ногти - фото Фото Видео
00:14
Проблема решена: Украина нашла выход транспортировки вакцины от COVID-19 Видео
27 декабря, воскресенье
23:51
Тотальный локдаун​: в Польше запретили людям выходить на улицу в Новый год Видео
23:23
Синоптики составили детальный прогноз погоды на Новый год в Украине Видео
22:58
Беларусь выдвинула Польше громкое обвинение Видео
22:43
В Украине взлетят цены на хлеб: названа точная сумма Видео
22:30
Мощный шторм из Британии добрался до Европы Видео
21:58
Назван ​лучший футболист XXI века Фото
21:43
Посол США в России отказался от вакцинации Спутником V Видео
21:38
Гороскоп для всех на 28 декабря 2020 года: возможность заработка и скачок сил Видео
21:31
"Отвратительные" запахи: врач назвал плачевные последствия коронавируса Видео
Реклама
21:15
Бывший глава Nintendo вспомнил историю, когда Канье Уэст предлагал им идею совместной игры
21:13
Правильное новогоднее меню 2021: что можно и нельзя подавать и классные рецепты
21:07
Синоптики предупредили киевлян о резком ухудшении погоды Видео
20:59
В МИД рассказали интересные детали расследования авиакатастрофы МАУ в Иране​​ Видео
20:47
Полнолуние в декабре 2020: астролог назвала главные угрозы Видео
20:43
В компании AstraZeneca ошарашили заявлением об эффективности вакцины Видео
20:17
Коронавирус в Украине 27 декабря – за сутки выявили более 6 тысяч случаев заражения Видео
19:53
"Уже обогнал Порошенко": в Госдуме взбеленились из-за "враждебности" Зеленского
19:50
Скандальную шляпу с елки вернули на Софийскую площадь Фото Видео
19:30
Гусям в The Witcher 3 подарили шапочки Санты – состоялся релиз праздничного мода Фото
19:26
На Львовщине запускают автофиксацию нарушений ПДД
19:12
Трамп не подписал важный закон: Байден заявил о "разрушительных последствиях" Видео
18:55
Названы пять редких и опасных симптомов коронавируса Видео
18:49
Издевки над Зеленским: Саакашвили потребовал "почистить" СНБО Видео
18:43
Польша существенно изменила правила въезда для украинцев Видео
18:30
В Epic Games Store новый подарок – геймерам раздают очаровательный квест с неповторимым стилем
18:11
Крабовые палочки полезны: в Минздраве удивили заявлением Видео
18:05
На Британию обрушился разрушительный шторм Видео
18:05
"Пик неприятностей": астролог назвал самый плохой день 2021 года Видео
17:58
Вакцина РФ от COVID-19 для Украины: у Путина сделали неожиданное заявление Видео
Реклама
17:41
Телевизионный Геральт из Ривии отправил рождественский подарок актеру озвучивания Геральта в игре
17:40
В Турции за день произошло два мощных землетрясения​ Видео
17:34
В Одесской области из-за новогодней гирлянды вспыхнул дом
17:20
Кровавое "воспитание": в зоне ООС на Донбассе комбат зверски избил бойца ВСУ Видео
17:17
Страдают зубы: эксперт назвала опасное мясо Видео
16:59
Землетрясение, голод и эпидемия: появилось предсказание Нострадамуса на 2021 год Видео
16:50
Больных в сотни раз больше: врач назвал пугающее число пациентов с COVID-19 Видео
16:30
Instagram поделился деталями о работе алгоритма рекомендаций: что необходимо знать
16:13
​В Украину идет мощный шторм: синоптики предупредили об опасности​ Видео
16:08
В моду на 2021 год входят любимые кроссовки принцессы Дианы - фото Фото
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять