Есть две фамилии: в РФ назвали вероятных преемников Путина

Владимир Путин / Reuters

В России есть два вероятных претендента на должность президента, заявил российский политолог Станислав Белковский.

Как подчеркнул он в эфире Эхо Москвы, кандидатов следует искать среди максимально амбициозных людей, которые не скрывают своей готовности занять президентский пост.

"Я пока вижу две наиболее яркие, действительно яркие фигуры. Это председатель правительства Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин", – сказал он.

По словам политолога, "публично никто из них не декларирует, что собирается быть президентом, а, наоборот, это отрицает".

"Но как-то по выражению их лиц, а также по многим действиям (тем самым косвенным признакам, на которых построена мавзолейная аналитика) мы видим, слышим и чувствуем ровно обратное. Михаил Владимирович Мишустин, по отзывам людей, которые знают его давно, еще став главой Федеральной налоговой службы, уже проповедовал среди своих соратников, что вот он вместе с командой когда-нибудь станет премьер-министром России, а там уже грядут такие почести, о которых не принято говорить вслух", – объяснил Белковский.

Он считает, что Мишустин "последовательно идет этим путем", но "был несколько экспансивен и агрессивен в своей пиар-кампании и поэтому к концу года вынужден был все же залечь на дно".

"Он понял, что выжидать нужно уметь, и терпеть нужно уметь, и не нужно слишком ясно демонстрировать свои амбиции, которые стали плохо скрываемыми. На этом фоне, конечно, исполином возвышается фигура Сергея Семеновича Собянина, который тоже сумел наладить в Москве абсолютно правильную с точки зрения Кремля систему власти", – отметил Белковский.

Читайте такжеПутину готовят преемника: эксперт назвал сроки смены власти в РФСобянину "прекрасно удалось" стать "модератором интересов федеральных группировок и основных околопутинских кланов в столице".

"Мы помним, что весной Сергей Собянин фактически чуть ли не правил страной, потому что федеральное чиновничество как-то разбежалось по укрывищам, пользуясь терминологией Александра Исаевича Солженицына. Из-за этого потом Сергею Собянину прилетела ответка из Кремля. Ему намекнули, что он взял на себя слишком много. Но он проявил себя в том числе и как мощный публичный политик и, бесспорно, как человек, который может брать на себя ответственность и тем самым претендовать на высший государственный пост", – добавил Белковский.

Ранее СМИ писали о том, что в Сочи на даче Путина сделали копию кабинета, который находится в главной резиденции российского лидера в Подмосковье.

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Глава России находится на даче как минимум с конца лета, однако власти не сообщают об этом гражданам, поскольку считают, что в условиях эпидемии коронавируса COVID-19 лидер должен находиться недалеко от Москвы.