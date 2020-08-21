"Есть ложками": эксперты оценили риск отравления Навального химическим веществом

Алексея Навального отравили в России / Коммерсант

Химическое вещество, которое обнаружили в смывах с одежды, кожи и волос Алексея Навального, не является сильно токсичным и шанс отравиться им почти отсутствует.

По словам профессора Института тонких химических технологий Александра Каплуна, обнаруженное вещество является не пластификатором, а антипиреном — составом, который добавляют, чтобы уменьшить горючесть пластика, дерева и других материалов, передает РБК.

"Это вещество третьей степени опасности, то есть не особо токсичное. Причем эта токсичность связана с вдыханием. Через кожу оно тоже может проходить, но последствия от этого абсолютно не будут заметны", — сообщил он.

"Это наспех выдуманная гипотеза, которая к реальности не имеет никакого отношения. Причем выдуманная непрофессионально", — считает профессор.

В свою очередь председатель Российского союза химиков Виктор Иванов скептически отнесся к вероятности, что Навальный мог отравиться этим веществом.

"Это сложный пластификатор, или, как говорят химики, мягчитель. Его добавляют в бетон, пластик, чтобы повысить пластичность или морозостойкость материала. Но отравиться этим пластификатором, я считаю, невозможно. Если есть его ложками, наверно, пищеварительная или эндокринная система пострадают", — объяснил он.

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Отметим, в МВД РФ заявили, что обнаружили в смывах Навального 2-этилгексил дифенил фосфат.

Напомним, 20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что у политика "токсическое отравление", он "в коме в тяжелом состоянии". Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо.

Канцлер ФРГ Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность состоянием здоровья Навального. Они заявили, что требуют проведения расследования обстоятельств его заболевания.

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Супруга Навального Юлия потребовала от Путина разрешить транспортировку ее мужа в Германию на лечение.