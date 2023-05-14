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"Это не коронавирус": в Госдуме РФ рассказали о болезни Лукашенко

Алёна Воронина
14 мая 2023, 22:24 обновлено 14 мая, 22:26
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В стране-агрессоре пытаются убедить, якобы "нет ничего страшного", и Лукашенко "просто нужен отдых".
Александр Лукашенко
В Госдуме РФ рассказали о болезни Лукашенко/ скрин

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко действительно болен, однако "ничего смертельного в этом нет". Так прокомментировали загадочную болезнь белорусского диктатора в Госдуме страны-агрессора России.

Соответствующее заявление сделал зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, которого процитировали российские пропагандистские СМИ. Он подтвердил, что Лукашенко действительно заболел.

В то же время Затулин поспешил отметить, якобы в этой болезни "нет ничего страшного", и Лукашенко "просто нужен отдых".

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Какая же точно болезнь подкосила самопровозглашенного белорусского президента, представитель российской Госдумы не сказал.

"Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид. Просто человек заболел. Несмотря на то, что человек заболел, считал своим долгом приехать в Москву, а затем вечером того же дня проводил мероприятия в Минске. Наверное, нуждается в определенном отдыхе – вот и все", – сказал политик страны-агрессора РФ.

Что известно о болезни Лукашенко

Напомним, СМИ обратили внимание, что с Лукашенко что-то не так, еще во время его визита в Москву на парад, который страна-агрессор РФ организовала до 9 мая. Тогда Лукашенко не смог пройти по площади с Путиным и другими руководителями стран на возложение цветов. Вместо этого самопровозглашенного президента Беларуси, на руках которого были заметны бинты, везли на электромобиле. Затем он быстро вернулся в Минск.

Британское издание The Mirror после этого писало, что белорусского диктатора Александра Лукашенко могли отравить – в тот момент, когда он находился в столице страны-агрессора РФ, Москве, и появился на публике вместе с российским диктатором Владимиром Путиным.

Позже проект ВЧК-ОГПУ в Telegram со ссылкой на информированный источник сообщал, что Лукашенко, вероятно, серьезно болен, у него могут быть проблемы с эндокринной системой и кардиологические заболевания.

В белорусских СМИ со ссылкой на слова собеседника, близкого к службе протокола Лукашенко, сообщили, что самопровозглашенный президент Беларуси мог подхватить вирус. При этом в издании отмечают, что вместе с Лукашенко болезнь подкосила также нескольких человек из его окружения.

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