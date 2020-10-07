"Это не война за Карабах": эксперт раскрыл планы России и Турции на Кавказе

Путин ждет отставки премьера Армении Пашиняна и обращения правительства страны к РФ с просьбой о помощи / Reuters

Конфликт в непризнанном Нагорном Карабахе выгоден президенту России Владимиру Путину. Хозяин Кремля хочет воспользоваться ситуацией, чтобы сделать Армению союзным государством, ввести туда войска и получить военный анклав для давления на Турцию.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, передает Obozrevatel.

"Это не война за Карабах. Путину все равно, чей Карабах. Это противостояние Турции и России – кто будет хозяином на Кавказе", – считает эксперт.

По мнению Жданова, на данный момент Путин ждет добровольной отставки премьера Армении Николы Пашиняна и обращения правительства страны к России с просьбой о помощи.

"Как только Армения начнет терпеть военное поражение – а она уже начала его терпеть – элиты начнут давить на Пашиняна. Как только он подаст в отставку, как человек, который не справился с защитой национальных интересов, они будут вынуждены идти за помощью к России", – спрогнозировал военный эксперт.

Как только Ереван официально обратится к Москве за помощью, "Путин, например, предложит подписать договор о союзном государстве", потом туда официально вводятся российские войска, и Путин получает на Кавказе свой огромный военный анклав и будет давить на Турцию.

В свою очередь, Турция заинтересована в том, чтобы "выбить оттуда Россию".

"Ослабив Армению, они надеются, что Армения попросит переговоров. Кстати, Армению кормит Иран, а не Россия – зерно, продовольствие и топливо в эту страну идет из Ирана. Поэтому на переговорах Армении будут предлагать мир в обмен, например, на продовольствие и поддержку, и при этом требовать, чтоб Россия ушла оттуда", – предположил эксперт.

"Каждый играет свою партию. Тот, кто первым введет войска в Армению, кто договорится с Арменией, тот и будет на Кавказе мутить воду", – резюмировал Жданов.

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