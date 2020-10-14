"Это неприемлемо": Лавров выдвинул новые обвинения в адрес Зеленского

Действия Украины якобы противоречат Минским соглашениям, уверены в МИД РФ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что направил жалобы коллегам из Франции и Германии из-за действий Киева.
По его словам, действия Украины якобы противоречат Минским соглашениям по урегулированию на Донбассе, сообщает ТАСС.
"Я уже направил, наверное, с десяток писем своим коллегам во Франции и в Германии, прямо обращая их внимание на совершенно неприемлемые действия, непосредственно, диаметрально противоположные Минским договоренностям, которые делаются официальными лицами в Украине, включая президента Зеленского, включая главу делегации на переговорах в контактной группе, включая министра иностранных дел. Ответы абсолютно беспомощны, простые отписки", — подчеркнул Лавров.
При этом глава российского внешнеполитического ведомства напомнил заявления Зеленского, который говорил о возможности пересмотра Минских соглашений.
"Они мне говорят: мы по-прежнему им отданы. Я привожу пример, как в нарушение Конституции Украины и в нарушение международных обязательств Украины (происходит, — ред.) прямая дискриминация русского языка в законах о языке и об образовании и на практике. они отвечают: да, мы будем обращать на это внимание в рамках ОБСЕ и Совета Европы. Это еще одно проявление того, что они считают себя и выше закона, и выше как бы уровня Российской Федерации. Чувство собственного превосходства очень опасно", - добавил Лавров.
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Минские соглашения
Минскими соглашениями называют три документа для урегулирования ситуации на Донбассе, их подписали стороны-участники Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ). Под одним документом также стоит подпись стран-членов нормандского формата (Украина, РФ, Германия, Франция), пишет Википедия.
В Минске 5 сентября 2014 года представители Украины, России, ОБСЕ и главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подписали Минский протокол (первые Минские соглашения), который предполагал введение перемирия на Донбассе.
Позже после консультации ТКГ был подписан меморандум о выполнении положений протокола. Также в документе были прописаны договоренности о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения, остановке войск на текущей линии соприкосновения и установлении 30-километровой зоны безопасности.
В 2015 году лидеры стран-членов нормандского формата во время саммита 11-12 февраля согласовали комплекс мер по выполнению Минского протокола, документ также подписали члены ТКГ и лидеры боевиков, его назвали вторыми Минскими соглашениями.
Россия утверждает, что не является стороной конфликта на Донбассе. Украина и ряд западных стран утверждают, что на Донбассе есть российские войска, и РФ контролирует боевиков.
РФ настаивала на прямых переговорах Киева с боевиками и на проведении выборов на Донбассе. Киев не хочет вести прямые переговоры с боевиками и утверждает, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после того, как территорию покинут войска России.