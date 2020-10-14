"Это неприемлемо": Лавров выдвинул новые обвинения в адрес Зеленского

Сергей Лавров / polit.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что направил жалобы коллегам из Франции и Германии из-за действий Киева.

По его словам, действия Украины якобы противоречат Минским соглашениям по урегулированию на Донбассе, сообщает ТАСС.

"Я уже направил, наверное, с десяток писем своим коллегам во Франции и в Германии, прямо обращая их внимание на совершенно неприемлемые действия, непосредственно, диаметрально противоположные Минским договоренностям, которые делаются официальными лицами в Украине, включая президента Зеленского, включая главу делегации на переговорах в контактной группе, включая министра иностранных дел. Ответы абсолютно беспомощны, простые отписки", — подчеркнул Лавров.

При этом глава российского внешнеполитического ведомства напомнил заявления Зеленского, который говорил о возможности пересмотра Минских соглашений.

"Они мне говорят: мы по-прежнему им отданы. Я привожу пример, как в нарушение Конституции Украины и в нарушение международных обязательств Украины (происходит, — ред.) прямая дискриминация русского языка в законах о языке и об образовании и на практике. они отвечают: да, мы будем обращать на это внимание в рамках ОБСЕ и Совета Европы. Это еще одно проявление того, что они считают себя и выше закона, и выше как бы уровня Российской Федерации. Чувство собственного превосходства очень опасно", - добавил Лавров.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Минские договоренности должны быть "более гибкими".

По словам президента, передача неконтролируемого участка российско-украинской границы украинской власти после выборов в ОРДЛО - это "неправильно".

22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, ОБСЕ, Россия) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

6 сентября оккупанты нарушили режим прекращения огня на Донбассе, совершив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один был ранен.