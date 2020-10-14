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"Это неприемлемо": Лавров выдвинул новые обвинения в адрес Зеленского

14 октября 2020, 15:59

Действия Украины якобы противоречат Минским соглашениям, уверены в МИД РФ.

Сергей Лавров
Сергей Лавров / polit.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что направил жалобы коллегам из Франции и Германии из-за действий Киева.

По его словам, действия Украины якобы противоречат Минским соглашениям по урегулированию на Донбассе, сообщает ТАСС.

"Я уже направил, наверное, с десяток писем своим коллегам во Франции и в Германии, прямо обращая их внимание на совершенно неприемлемые действия, непосредственно, диаметрально противоположные Минским договоренностям, которые делаются официальными лицами в Украине, включая президента Зеленского, включая главу делегации на переговорах в контактной группе, включая министра иностранных дел. Ответы абсолютно беспомощны, простые отписки", — подчеркнул Лавров.

При этом глава российского внешнеполитического ведомства напомнил заявления Зеленского, который говорил о возможности пересмотра Минских соглашений.

"Они мне говорят: мы по-прежнему им отданы. Я привожу пример, как в нарушение Конституции Украины и в нарушение международных обязательств Украины (происходит, — ред.) прямая дискриминация русского языка в законах о языке и об образовании и на практике. они отвечают: да, мы будем обращать на это внимание в рамках ОБСЕ и Совета Европы. Это еще одно проявление того, что они считают себя и выше закона, и выше как бы уровня Российской Федерации. Чувство собственного превосходства очень опасно", - добавил Лавров.

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  • Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Минские договоренности должны быть "более гибкими".
  • По словам президента, передача неконтролируемого участка российско-украинской границы украинской власти после выборов в ОРДЛО - это "неправильно".
  • 22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, ОБСЕ, Россия) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.
  • 6 сентября оккупанты нарушили режим прекращения огня на Донбассе, совершив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один был ранен.

Минские соглашения

Минскими соглашениями называют три документа для урегулирования ситуации на Донбассе, их подписали стороны-участники Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ). Под одним документом также стоит подпись стран-членов нормандского формата (Украина, РФ, Германия, Франция), пишет Википедия.

В Минске 5 сентября 2014 года представители Украины, России, ОБСЕ и главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подписали Минский протокол (первые Минские соглашения), который предполагал введение перемирия на Донбассе.


Позже после консультации ТКГ был подписан меморандум о выполнении положений протокола. Также в документе были прописаны договоренности о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения, остановке войск на текущей линии соприкосновения и установлении 30-километровой зоны безопасности.

В 2015 году лидеры стран-членов нормандского формата во время саммита 11-12 февраля согласовали комплекс мер по выполнению Минского протокола, документ также подписали члены ТКГ и лидеры боевиков, его назвали вторыми Минскими соглашениями.
Россия утверждает, что не является стороной конфликта на Донбассе. Украина и ряд западных стран утверждают, что на Донбассе есть российские войска, и РФ контролирует боевиков.

РФ настаивала на прямых переговорах Киева с боевиками и на проведении выборов на Донбассе. Киев не хочет вести прямые переговоры с боевиками и утверждает, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после того, как территорию покинут войска России.

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