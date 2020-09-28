Европа закрывается на карантин: как украинцам проскочить "все круги ада"

В Евросоюзе ужесточают карантин / УНИАН

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом свои границы для потенциальных иностранных гостей в ближайшее время закроют до 15 государств Европейского союза.

Об ужесточении эпидемических мероприятий в ЕС рассказал Фактам куратор общественных проектов при ЕС Костас Имануилиду.

"Для путешествий и работы в этих государствах иностранцам, включая украинцев, понадобится поистине пройти все круги ада: оформить сотни справок и высидеть в карантине не менее двух недель", — сообщил он.

Отмечается, что о дополнительных карантинных мерах в связи с пандемией COVID-19, заявили Австрия, Великобритания и Дания, а также Ирландия, Испания, Нидерланды, Португалия, Хорватия, Швеция и Швейцария.

В то же время отдельные страны объявили о планах введения так называемых "специальных исключений", которыми смогут воспользоваться и граждане Украины. Предполагается, что в отношении наших сограждан могут действовать определенные преференции.

"Украинцы традиционно пополняют казну любого государства, в котором они пребывают на данный момент. Вне зависимости от того, туристом или работником отдельно взятого предприятия на нашей территории он является, гражданин Украины для нас — желанный гость. Даже в условиях жесткого карантина будем рады видеть их", - добавил Имануилиду.

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Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила о том, что каждое государство-член ЕС может принимать решения об открытии границ. Она также предположила, что с началом вакцинации страны будут постепенно открывать свои границы.