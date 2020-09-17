Европарламент "поставил крест" на президентстве Лукашенко

Европарламент не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси / УНИАН

В четверг, 17 сентября, Европарламент решил не признавать Александра Лукашенко президентом Беларуси после выборов, которые прошли в начале августа.

ЕП сегодня принял соответствующую резолюцию, пишет ТАСС.

Своей резолюцией Европарламент отверг результаты выборов президента в Беларуси 2020.

В резолюции говорится, что результаты избирательной гонки были сфальсифицированы.

"Европарламент… отвергает результаты… выборов, состоявшихся в Белоруссии 9 августа, не признает Александра Лукашенко президентом по истечении его нынешнего срока полномочий", – говорится в документе.

Также ЕП призвал Совет Евросоюза безотлагательно ввести санкции против белорусов, виновных в фальсификации выборов, в репрессиях и насилии на белорусской территории.Читайте такжеСпустя месяц Рада определилась, признавать ли выборы в Беларуси

Резолюции Европарламента не являются обязательными для выполнения, они имеют рекомендательный характер.