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Европарламент "поставил крест" на президентстве Лукашенко

17 сентября 2020, 14:00

ЕП отверг результаты выборов президента, которые прошли в Беларуси.

ЕП не признает Лукашенко президентом Беларуси – Лукашенко новости
Европарламент не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси / УНИАН

В четверг, 17 сентября, Европарламент решил не признавать Александра Лукашенко президентом Беларуси после выборов, которые прошли в начале августа.

ЕП сегодня принял соответствующую резолюцию, пишет ТАСС.

Своей резолюцией Европарламент отверг результаты выборов президента в Беларуси 2020.

В резолюции говорится, что результаты избирательной гонки были сфальсифицированы.

"Европарламент… отвергает результаты… выборов, состоявшихся в Белоруссии 9 августа, не признает Александра Лукашенко президентом по истечении его нынешнего срока полномочий", – говорится в документе.

Также ЕП призвал Совет Евросоюза безотлагательно ввести санкции против белорусов, виновных в фальсификации выборов, в репрессиях и насилии на белорусской территории.Читайте такжеСпустя месяц Рада определилась, признавать ли выборы в Беларуси

Резолюции Европарламента не являются обязательными для выполнения, они имеют рекомендательный характер.

  • Напомним, в Беларуси после выборов президента начались массовые протесты. Люди вышли на улицы после того, как стало известно, что Александр Лукашенко побеждает с огромным отрывом.
  • Оппозиция страны обвинила власти в фальсификациях выборов. Оппозиционеры и их сторонники требовали перемен. Силовики жестко расправлялись с участниками акций протеста, есть жертвы, много пострадавших и задержанных.
  • Ряд стран мира не признали выборы в Беларуси 2020, однако Лукашенко решил не уходить из власти.
  • Власти ЕС пригрозили режиму Лукашенко санкциями. Корреспондент издания Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что 18 сентября послы ЕС могут согласовать введение ряда ограничительных мер.

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