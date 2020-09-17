Европарламент "поставил крест" на президентстве Лукашенко

ЕП отверг результаты выборов президента, которые прошли в Беларуси.
В четверг, 17 сентября, Европарламент решил не признавать Александра Лукашенко президентом Беларуси после выборов, которые прошли в начале августа.
ЕП сегодня принял соответствующую резолюцию, пишет ТАСС.
Своей резолюцией Европарламент отверг результаты выборов президента в Беларуси 2020.
В резолюции говорится, что результаты избирательной гонки были сфальсифицированы.
"Европарламент… отвергает результаты… выборов, состоявшихся в Белоруссии 9 августа, не признает Александра Лукашенко президентом по истечении его нынешнего срока полномочий", – говорится в документе.
Также ЕП призвал Совет Евросоюза безотлагательно ввести санкции против белорусов, виновных в фальсификации выборов, в репрессиях и насилии на белорусской территории.Читайте такжеСпустя месяц Рада определилась, признавать ли выборы в Беларуси
Резолюции Европарламента не являются обязательными для выполнения, они имеют рекомендательный характер.
- Напомним, в Беларуси после выборов президента начались массовые протесты. Люди вышли на улицы после того, как стало известно, что Александр Лукашенко побеждает с огромным отрывом.
- Оппозиция страны обвинила власти в фальсификациях выборов. Оппозиционеры и их сторонники требовали перемен. Силовики жестко расправлялись с участниками акций протеста, есть жертвы, много пострадавших и задержанных.
- Ряд стран мира не признали выборы в Беларуси 2020, однако Лукашенко решил не уходить из власти.
- Власти ЕС пригрозили режиму Лукашенко санкциями. Корреспондент издания Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что 18 сентября послы ЕС могут согласовать введение ряда ограничительных мер.