Европейский Союз лупанул по Лукашенко санкциями

Главы МИД 27 стран ЕС приняли политическое решение о введении санкций против президента Беларуси.
В понедельник, 12 октября, в Евросоюзе приняли решение о введении санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко. Это решение приняли главы министерств иностранных дел.
Об этом сообщает AFP.
Сообщается, что главы МИД 27 стран ЕС приняли политическое решение о введении санкций против Лукашенко.
Официальное решение еще не опубликовано.
Отметим, на встрече глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил ввести санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко.
"Насилие со стороны режима Лукашенко продолжается", — сказал Маас, имея в виду подавление протестов в Минске и других городах Беларуси. Поэтому он предложил "ввести новый пакет санкций", который будет касаться и самого президента Беларуси.
Санкции против режима Лукашенко - о чем сообщалось ранее:
- 3 октября Евросоюз обнародовал санкционный список белорусских чиновников, которые попали под ограничительные меры в связи с нарушением прав человека и фальсификациями на президентских выборах в Беларуси.
- 2 октября Европейский Союз официально ввел ограничительные меры против 44 государственных деятелей республики Беларусь. Непризнанного президента РБ Александра Лукашенко в санкционных списках нет.
- 31 августа санкции против режима Александра Лукашенко ввели страны Балтии. Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на территории своих государств 30 белорусским чиновникам.