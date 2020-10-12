Европейский Союз лупанул по Лукашенко санкциями

Евросооюз ударил по Лукашенко санкциями / Reuters

В понедельник, 12 октября, в Евросоюзе приняли решение о введении санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко. Это решение приняли главы министерств иностранных дел.

Об этом сообщает AFP.

Сообщается, что главы МИД 27 стран ЕС приняли политическое решение о введении санкций против Лукашенко.

Официальное решение еще не опубликовано.

Отметим, на встрече глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил ввести санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Насилие со стороны режима Лукашенко продолжается", — сказал Маас, имея в виду подавление протестов в Минске и других городах Беларуси. Поэтому он предложил "ввести новый пакет санкций", который будет касаться и самого президента Беларуси.

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