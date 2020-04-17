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Евросооз из-за коронавируса вводит новые правила въезда - что изменится

17 апреля 2020, 22:55

Украинцев предупредили о новых рекомендациях для поездок в страны ЕС.

Евросоюз
Евросоюз вводит новые правила пресечения границы / Фото Reuters

Из-за угрозы распространения опасного коронавируса, Еврокомиссия подготовила новые рекомендации по внедрению временного ограничения на необязательные поездки в Евросоюз.

Как пишет пресс-служба посольства Украины в Эстонии, предполагается:

  1. Продолжить временное ограничение всех необязательных путешествий из третьих стран на территорию ЕС+. Согласно Кодексу Шенгенских границ и национального законодательства, принятого для обеспечения согласованности действий в борьбе с COVID-19, пограничным органам ЕС разрешается отказывать во въезде гражданам третьих стран в случае, если они имеют соответствующие симптомы, находились в зоне риска заражения и могут потенциально составлять угрозу для здоровья населения. Вто же время, в перечень лиц с особыми функциями или потребностями, на которых ограничения не распространяются (медицинские работники, пограничники, транспортный персонал, дипломатический корпус, транзитные пассажиры, пассажиры, путешествующие в связи с неотложными семейными обстоятельствами или нуждающихся в международной защите) было добавлено сезонных работников в сфере сельского хозяйства.
  2.  Упрощение транзитного режима для репатриации граждан ЕС и членов их семей. Согласно рекомендациям, государства-члены ЕС должны способствовать дальнейшему транзита граждан ЕС и членов их семей, независимо от их гражданства, а также граждан третьих стран и их иждивенцев, которые имеют вид на жительство и возвращаются к государству ЕС своего гражданства или места жительства. Доказательствами касательно транзитного проезда могут служить подтверждение о бронировании билетов на самолет, поезд и т.д. (разрешается получать такие доказательства непосредственно на границе, например, покупать билеты в аэропорту или на вокзале).
  3.  Уменьшение количества оформленных виз в консульских учреждениях государств-членов ЕС. Консульским учреждениям государств-членов ЕС предлагается предоставлять минимальные услуги для оформления виз конкретным категориям заявителей (участников мероприятий по военным вопросам или безопасности, по неотложным медицинским причинам, других категорий, определенных в пункте 1 рекомендаций и т.д.). Кроме этого, от лиц, получивших визы, при пересечении границы требовать обоснования их поездки с просьбой предоставить подтверждающие документы, а также информировать о необходимости пройти обследование состояния здоровья и, в определенных случаях, соблюдать режим самоизоляции после прибытия на территорию ЕС.
  4.  Продление сроков пребывания иностранцев, в связи с ограничениями на поездки, в т.ч. для граждан третьих стран, не требующих оформления виз. Лицам, которые не требуют оформления виз и вынуждены находиться на территории государства-члена ЕС более разрешенных 90/180 дней, имеют оформляться национальные долгосрочные визы или разрешение на временное проживание компетентными национальными органами.

Как ранее писал Главред,  в связи с пандемией Евросоюз выделил нашей стране 80 млн евро, которые будут потрачены на борьбу с жуткой хворью.

"Украина, которая продолжает страдать от актов агрессии на востоке страны, незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией, также подверглась негативному влиянию пандемии во всех сферах жизнедеятельности. Европейский Союз приветствует предупредительные меры, принимаемые украинским правительством в ответ на распространение COVID-19. Мы признаем сложность некоторых из этих решений", - говорится в сообщении представительства Европейского Союза в Украине.

Также напомним, 11 марта 2020 в рамках экстренного заседания Кабмин принял решение ввести карантин по всей территории Украины до 3 апреля - по причине пандемии китайского коронавируса Covid-19. Затем, 25 марта 2020 года правительство решило продлить чрезвычайные карантинные меры еще на 30 дней - до 24 апреля, а также ввести режим чрезвычайной ситуации по стране.

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