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Евросоюз принял решение по санкциям из-за отравления Навального

12 октября 2020, 15:29

Главы МИД Европейского Союза одобрили предложение Франции и Германии по санкциям в отношении россиян, обвиненных в отравлении оппозициионера.

Навальный
В Евросоюзе одобрили санкции из-за отравления Навального / Reuters

В понедельник, 12 октября, главы МИД Европейского Союза одобрили предложение Франции и Германии по санкциям в отношении российских чиновников и организаций, обвиненных в отравлении лидера оппозиции Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

Об этом сообщает ТАСС в Telegram со ссылкой на главу финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто.

"Была выражена политическая поддержка предложения Франции и Германии по санкциям", — сказал Хаависто.

По словам главы МИД Финляндии, подготовкой будут заниматься рабочие группы ЕС.

Также министр уточнил, что речь идёт об индивидуальных санкциях.

Кроме того, чуть позже информацию о санкциях подтвердило агентство DPA.

Сообщается, что главы МИД ЕС договорились начать подготовку новых санкций против РФ в связи с отравлением Навального.

Отметим, на встрече в Люксембурге министры рассматривали предложение Франции и Германии заморозить активы подозреваемых в причастности к отравлению Навального и запретить им путешествовать по Европе в рамках санкций для борьбы с применением и распространением химического оружия.

Отравление Навального - о чем сообщалось ранее:

  • 6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что ее анализ подтвердил, что в образцах крови и мочи Алексея Навального есть токсичные химикаты.
  • 3 октября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Германия введет санкции против России в случае, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен Новичком.
  • 1 октября оппозиционер Алексей Навальный дал первое интервью после того, как его выписали из берлинской клиники Шарите, и заявил, что за его отравлением стоит глава Кремля Владимир Путин. "Я утверждаю, что за преступлением стоял Путин, и у меня нет других версий преступления", ‒ сказал Навальный.

Отравление Навального – о чем важно знать:

22 сентября Алексея Навального выписали из клиники Шарите.

14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.

14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.

6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального.

2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.

2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.

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