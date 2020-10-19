Евросоюз осудил срыв перемирия в Нагорном Карабахе

Жозеп Боррель осудил срыв перемирия в Нагорном Карабахе / Фото: REUTERS

Европейский Союз приветствовал договоренности Армении и Азербайджана о гуманитарном перемирии, которое должно было начаться 18 октября, и осуждает продолжение боевых действий в Нагорном Карабахе, заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Заявление Борреля размещено на официально сайте дипломатического ведомства.

"ЕС осуждает тот факт, что, к сожалению, нарушения продолжаются, и поступают сообщения о боевых действиях в Нагорном Карабахе и вокруг него. Это приводит к еще большим страданиям гражданского населения. Это усугубляет конфликт между государствами и соответствующими обществами, еще более затрудняя заживление ран. Население Нагорного Карабаха уже испытывает чрезмерные страдания", – отметил Боррель.

Дипломат обратил внимание на то, что жертвами конфликта стали и мирные жители.

Он сообщил о беседе с министрами иностранных дел двух стран, в ходе которого говорил, что прекращение огня "должно быть безоговорочным и строго соблюдаться обеими сторонами".

"Я также подчеркнул, что нападения на гражданских лиц должны быть немедленно прекращены. Они не могут быть оправданы. Я подтвердил, что ЕС по-прежнему готов поддержать стороны и ОБСЕ в долгосрочном урегулировании конфликта", – добавил Боррель.

Перемирие в Карабахе – о чем сообщалось ранее:

Новое перемирие в Нагорном Карабахе вступило в силу в полночь 18 октября (23.00 по киевскому времени 17 октября) – о нем стороны договорились накануне. Но и оно было нарушено. Вначале о нарушении режима прекращения огня заявило МО Армении, под утро с обвинениями в адрес противника выступило МО Азербайджана.

В ночь на 10 октября Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Оно началось в 12 часов дня.

Уже спустя 10 минут режим прекращения огня в Нагорном Карабахе был нарушен. Об обстрелах сообщило и Минобороны Армении, и Минобороны Азербайджана.

Конфликт в Нагорном Карабахе – что важно знать:

Азербайджан и Армения находятся в состоянии военного конфликта из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. В далеком 1991 году Нагорный Карабах, при поддержке Еревана, объявил о своем суверенитете и независимости от Азербайджана. Это стало причиной трехлетнего вооруженного конфликта.

В период вооруженного столкновения погибли более 30 тысяч человек.

Государства подписали Бишкекский протокол о перемирии и перевели конфликт в замороженное состояние. Однако время от времени между Ереваном и Баку происходят перестрелки.

Международное сообщество считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Такой же позиции придерживается и официальный Киев.

27 сентября вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.