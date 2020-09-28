Евросоюз ударил по России санкциями из-за Крымского моста - журналист

Рикард Йозвяк уточнил, что официально ограничения будут оформлены в течение этой недели.
Евросоюз внес в санкционный список два физических и четыре юридических лица за строительство Крымского моста.
Об этом в понедельник, 28 сентября, в Twitter сообщил редактор "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Послы ЕС одобрили санкции против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста", – написал журналист.
При этом Рикард Йозвяк уточнил, что официально ограничения будут оформлены в течение этой недели.
В то же время Йозвяк не сообщил, против кого именно будут введены санкции Евросоюза.
Санкции против России – о чем говорилось ранее:
- 23 сентября Министерство финансов США добавило в санкционные списки восемь граждан и уроженцев Российской Федерации, а также семь организаций из России и Финляндии. Вашингтон обвиняет их во вмешательстве в американские выборы, дела Украины и кибератаках.
- 26 августа США расширили санкции против России, в "черный список" попали 5 российских научно-исследовательских институтов.
- 20 июля Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что главу Чечни Рамзана Кадырова внесли в санкционный список.
- 16 июля США ввели санкции против трех физических лиц и пяти компаний, связанных с Евгением Пригожиным, которого называют близким к окружению президента РФ Владимира Путина бизнесменом. Эмбарго коснулось компаний в Таиланде, Судане и Гонконге.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.