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Евросоюз ударил по России санкциями из-за Крымского моста - журналист

28 сентября 2020, 13:50

Рикард Йозвяк уточнил, что официально ограничения будут оформлены в течение этой недели.

Крымский мост
Евросоюз ударил по России санкциями из-за Крымского моста / REUTERS

Евросоюз внес в санкционный список два физических и четыре юридических лица за строительство Крымского моста.

Об этом в понедельник, 28 сентября, в Twitter сообщил редактор "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС одобрили санкции против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста", – написал журналист.

При этом Рикард Йозвяк уточнил, что официально ограничения будут оформлены в течение этой недели.

В то же время Йозвяк не сообщил, против кого именно будут введены санкции Евросоюза.

Санкции против России – о чем говорилось ранее:

  • 23 сентября Министерство финансов США добавило в санкционные списки восемь граждан и уроженцев Российской Федерации, а также семь организаций из России и Финляндии. Вашингтон обвиняет их во вмешательстве в американские выборы, дела Украины и кибератаках.
  • 26 августа США расширили санкции против России, в "черный список" попали 5 российских научно-исследовательских институтов.
  • 20 июля Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что главу Чечни Рамзана Кадырова внесли в санкционный список.
  • 16 июля США ввели санкции против трех физических лиц и пяти компаний, связанных с Евгением Пригожиным, которого называют близким к окружению президента РФ Владимира Путина бизнесменом. Эмбарго коснулось компаний в Таиланде, Судане и Гонконге.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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