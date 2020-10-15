Евросоюз ударил санкциями против "повара Путина"

Евгений Пригожин (слева) и Владимир Путин / Reuters

Европейский союз ввел новый пакет санкций против российского бизнесмена (в прошлом – повара президента РФ Путина) Евгения Пригожина.

Об этом на своей странице в сервисе микроблогов Twitter написал корреспондент Радио Свобода Ричард Джозвяк.

Решение было принято вместе с внедрением санкций против шести граждан России, которых в ЕС считают причастными к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального веществом Новичок.

По данным журналистов, решение по санкциям против Евгения Пригожина было принято из-за участия боевиков частной военной компании Вагнер в конфликте в Ливии, которых он финансирует.

До того Пригожин был фигурантом дела о российском вмешательстве в выборы в США, которое расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер. В частности, его обвиняют в организации так называемой "фабрики троллей", которые пытались помочь Дональду Трампу одержать победу. В 2019-м американский Минфин наложил ограничения на его яхты и несколько частных самолетов.

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