Евросоюз ударил санкциями против "повара Путина"

Официальный Брюссель запустил новый пакет антироссийских санкций.
Европейский союз ввел новый пакет санкций против российского бизнесмена (в прошлом – повара президента РФ Путина) Евгения Пригожина.
Об этом на своей странице в сервисе микроблогов Twitter написал корреспондент Радио Свобода Ричард Джозвяк.
Решение было принято вместе с внедрением санкций против шести граждан России, которых в ЕС считают причастными к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального веществом Новичок.
По данным журналистов, решение по санкциям против Евгения Пригожина было принято из-за участия боевиков частной военной компании Вагнер в конфликте в Ливии, которых он финансирует.
До того Пригожин был фигурантом дела о российском вмешательстве в выборы в США, которое расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер. В частности, его обвиняют в организации так называемой "фабрики троллей", которые пытались помочь Дональду Трампу одержать победу. В 2019-м американский Минфин наложил ограничения на его яхты и несколько частных самолетов.
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Санкции ЕС против России - что было ранее:
- Европейские санкции против России из-за отравления Алексея Навального ограничатся запретом на въезд и заморозкой активов отдельных российских чиновников. Однако никаких ограничений против реализации газопровода Северный поток-2 не планируется.
- Сам Навальный, в свою очередь, считает, что наиболее эффективными санкциями станут ограничения против лиц, которые поддерживают Кремль и регулярно посещают страны Европы.