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Фактор Навального: ответ Запада гопникам Путина оказался мыльным пузырем – эксперт

8 сентября 2020, 01:30

Правящий класс РФ сформировал внутри Запада защитный барьер, уверена Лилия Шевцова.

Навальный
Алексей Навальный / Reuters

Западная демократия не спешит наказывать Россию за отравление оппозиционера Алексея Навального, заявила российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова.

Как подчеркнула она в Facebook, не в последнюю очередь это связано с тем, что Россия включена в западную экономику, а российская элита интегрирована "в Запад".

"Российский правящий класс сформировал внутри Запада защитный барьер в виде целого слоя, который обслуживает ее нужды. Бывший немецкий канцлер Шредер на побегушках у Роснефти — тому пример. Вот и получается, что западный ответ России чаще всего оказывается мыльным пузырем. Повод для Москвы пожать плечами и ухмыльнуться", - пишет эксперт.

По ее мнению, "фактор Навального" подорвал усилия западных сторонников для сотрудничества с Москвой.

"Но Запад так и не может понять, как ему реагировать на гопничество ядерной державы. Особенно когда возникает более пугающая угроза — Китай. Именно последняя угроза заставляет Запад убеждать себя: русские не так ужасны, мы можем им многое простить. Еще лучше встретить новую напасть вместе с Россией, какой бы она ни была", - подчеркнула аналитик.

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Шевцова добавила, что "фактор Навального" остается вызовом для западного мира, на который этот мир пытается найти ответ: "Пытается — и пока не может. Но уже понимает, что ответ ему нужен хотя бы для самоуважения".

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения против Москвы в отравлении оппозиционера Алексея Навального.

В Кремле считают, что нет "никакого повода" обвинять РФ в отравлении Навального ядом семейства Новичок.

Алексей Навальный отравление Навального Лилия Шевцова новости России
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