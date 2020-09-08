Фактор Навального: ответ Запада гопникам Путина оказался мыльным пузырем – эксперт

Правящий класс РФ сформировал внутри Запада защитный барьер, уверена Лилия Шевцова.
Западная демократия не спешит наказывать Россию за отравление оппозиционера Алексея Навального, заявила российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова.
Как подчеркнула она в Facebook, не в последнюю очередь это связано с тем, что Россия включена в западную экономику, а российская элита интегрирована "в Запад".
"Российский правящий класс сформировал внутри Запада защитный барьер в виде целого слоя, который обслуживает ее нужды. Бывший немецкий канцлер Шредер на побегушках у Роснефти — тому пример. Вот и получается, что западный ответ России чаще всего оказывается мыльным пузырем. Повод для Москвы пожать плечами и ухмыльнуться", - пишет эксперт.
По ее мнению, "фактор Навального" подорвал усилия западных сторонников для сотрудничества с Москвой.
"Но Запад так и не может понять, как ему реагировать на гопничество ядерной державы. Особенно когда возникает более пугающая угроза — Китай. Именно последняя угроза заставляет Запад убеждать себя: русские не так ужасны, мы можем им многое простить. Еще лучше встретить новую напасть вместе с Россией, какой бы она ни была", - подчеркнула аналитик.
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Шевцова добавила, что "фактор Навального" остается вызовом для западного мира, на который этот мир пытается найти ответ: "Пытается — и пока не может. Но уже понимает, что ответ ему нужен хотя бы для самоуважения".
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения против Москвы в отравлении оппозиционера Алексея Навального.
В Кремле считают, что нет "никакого повода" обвинять РФ в отравлении Навального ядом семейства Новичок.