Фатальное поражение Трампа: дипломат сделал прогноз о дальнейших событиях в США

Реакция Трампа на дальнейшее развитие событий в США может стать абсолютно непредсказуемой, считает Павел Климкин.
Последние инциденты в США показывают, что действующий американский президент Дональд Трамп вряд ли реально оценивает сложившуюся ситуацию. Политик остается главнокомандующим Вооруженными силами Америки и имеет серьезные рычаги власти. Поэтому от Трампа все еще можно ожидать чего угодно.
Об этом заявил бывший министр иностранных дел, дипломат Павел Климкин в эфире телеканала Украина 24, комментируя поведение Трампа после того, как в Вашингтоне 6 января произошел штурм Капитолия.
По его словам, такая ситуация свидетельствует о том, что окончание президентской каденции Дональда Трампа оставляет желать лучшего. Причем не факт, что действующий американский президент придерживается реальной оценки положения вещей. Это указывает на потенциальную опасность его действий.
"Я считаю, что Трамп плохо закончил. Это реально очень плохой конец для его президентства. К большому сожалению, я не уверен, что Трамп полностью остается верным рациональной оценке ситуации. У него еще две недели, он еще главнокомандующий. Он, в конце концов, имеет ядерные коды и много всего", - полагает Климкин.Читайте такжеУ Трампа стартовала волна отставок из-за беспорядков в Вашингтоне – СМИ
Дипломат акцентировал внимание на том, что многие люди обеспокоены возможными дальнейшими шагами Трампа. Призывать к штурму Конгресса политик вряд ли будет, однако его действия предсказать сложно.
"Я не думаю, что он еще раз будет призывать к тому, чтобы ворвались в Конгресс, но от него можно ожидать чего угодно. Это реально делает последние две недели его президентства очень опасными и очень непредсказуемыми", - подчеркнул Павел Климкин.
Новости США
- В Вашингтоне 6 января во время заседания Конгресса США, в рамках которого рассматривался вопрос утверждения итогов выборов главы государства, у Капитолия прошла массовая акция протеста сторонников Дональда Трампа.
- Активистам удалось прорваться в здание Конгресса, вследствие чего произошли столкновения с представителями правоохранительных органов.
- Во время беспорядков погибли четыре человека. Минимум 14 полицейских получили ранения.
- Позже Трамп сделал заявление, в котором в очередной раз отказался признавать итоги президентских выборов, однако призвал своих сторонников прекратить протесты.
- Утром 7 января Конгресс США официально утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах в Америке.
- Дональд Трамп заявил о готовности начать мирную процедуру по передаче власти Байдену.