Фатальное поражение Трампа: дипломат сделал прогноз о дальнейших событиях в США

Трамп вряд ли способен реально оценивать картину событий - дипломат / Фото Reuters

Последние инциденты в США показывают, что действующий американский президент Дональд Трамп вряд ли реально оценивает сложившуюся ситуацию. Политик остается главнокомандующим Вооруженными силами Америки и имеет серьезные рычаги власти. Поэтому от Трампа все еще можно ожидать чего угодно.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел, дипломат Павел Климкин в эфире телеканала Украина 24, комментируя поведение Трампа после того, как в Вашингтоне 6 января произошел штурм Капитолия.

По его словам, такая ситуация свидетельствует о том, что окончание президентской каденции Дональда Трампа оставляет желать лучшего. Причем не факт, что действующий американский президент придерживается реальной оценки положения вещей. Это указывает на потенциальную опасность его действий.

"Я считаю, что Трамп плохо закончил. Это реально очень плохой конец для его президентства. К большому сожалению, я не уверен, что Трамп полностью остается верным рациональной оценке ситуации. У него еще две недели, он еще главнокомандующий. Он, в конце концов, имеет ядерные коды и много всего", - полагает Климкин.Читайте такжеУ Трампа стартовала волна отставок из-за беспорядков в Вашингтоне – СМИ

Дипломат акцентировал внимание на том, что многие люди обеспокоены возможными дальнейшими шагами Трампа. Призывать к штурму Конгресса политик вряд ли будет, однако его действия предсказать сложно.

"Я не думаю, что он еще раз будет призывать к тому, чтобы ворвались в Конгресс, но от него можно ожидать чего угодно. Это реально делает последние две недели его президентства очень опасными и очень непредсказуемыми", - подчеркнул Павел Климкин.

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