Филькина грамота для Путина: эксперт объяснил, как Лукашенко объегорит Кремль

Владимир Путин и Александр Лукашенко / kremlin.ru

Александр Лукашенко не является законно избранным президентом, заявил единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001 в Беларуси Владимир Гончарик.

Как подчеркнул он в комментрии Udf.by, Лукашенко удерживает власть путем фальсификации результатов выборов и насилия против мирных протестующих.

"Он не должен оставаться у власти, но теперь ищет лазейки как это сделать – если не президентом, то на какой-то другой должности. Но это (предложение сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом, - ред.) нельзя назвать конституционной реформой", – сказал Гончарик.

Тем более, что Всебелорусское народное собрание не имеет никакого смыслового наполнения, подчеркнул он.

"В законодательстве прописано Национальное собрание (парламент). Если по логике Лукашенко Всебелорусское собрание будет представлять волю народа, то Национальное собрание, депутаты – кого представляют? Мы понимаем, что на прошлых выборах депутатов назначали власти, но по закону их избирают граждане страны, и значит депутаты представляют волю народа. А создавать новый орган и говорить о том, что он укрепит демократию в стране – смешно", – считает Гончарик.

Читайте такжеКрах режима Лукашенко: Тихановская назвала сроки победы революции в БеларусиГоворя о том, устроит ли предложение Лукашенко Россию, которая давно и упорно настаивает на проведении в Беларуси конституционной реформы, собеседник отметил: "Это нужно уже вообще закрыть глаза на все. Путин и российской руководство выставят себя дураками и идиотами, если согласятся с филькиной грамотой Лукашенко".

По его мнению, Москва должна быть разочарована предложением Лукашенко, дав ему время на уход из власти, предложив сначала провести конституционную реформу, а уже затем новые честные выборы. Теперь же Лукашенко не хочет идти по такому пути, желая сохранить свою власть.

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