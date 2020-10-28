Формула 2+2 по Карабаху и окончание войны: Алиев назвал условие Баку

Азербайджан поддерживает идею об изменении переговорного формата по Нагорному Карабаху.
Официальный Баку не против создания переговорного формата по Нагорному Карабаху, в который войдут Турция, Россия, Азербайджан и Армения. Азербайджанская сторона готова прекратить военную операцию в Карабахе в случае предоставления Ереваном гарантий о выводе своих войск с территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Об этом рассказал президент республики Азербайджан Ильхам Алиев в среду, 28 октября, в интервью российскому информагентству Интерфакс, текст которого опубликовало издание Vesti.az.
В ответ на вопрос о том, что некоторые эксперты уже предлагают создать новую формулу переговорного формата по Нагорному Карабаху с участием России и Турции, Алиев заявил, что в Баку готовы поддержать такую инициативу.
"Для нас это было бы приемлемо, потому что Турция и Россия – это наши соседи, страны, с которыми у нас тесные взаимоотношения, страны, которые имеют хороший потенциал сотрудничества между собой… Объединение усилий Турции и России, считаю, было бы на пользу региону и могло бы ускорить политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта", - сказал глава государства.Читайте такжеАрмения откровенно рассказала о военных планах по Нагорному Карабаху
Также он добавил, что Азербайджан готов остановить проведение военной операции в Нагорном Карабахе в том случае, если Ереван возьмет на себя обязательства по выводу своих вооруженных формирований с подконтрольных Армении и властями непризнанной НКР территории.
"Как только это обязательство будет взято армянским руководством, и как только это будет подтверждено и утверждено и сопредседателями МГ ОБСЕ, сразу же военные действия мы готовы остановить. При условии, что армянская сторона также их остановит, потому что три нарушения перемирия, все три на совести армянской стороны", - подчеркнул Ильхам Алиев.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Армяно-азербайджанский конфликт в районе Нагорного Карабаха достиг острой фазы утром, 27 сентября. Стороны выдвинули обоюдоострые обвинения в адрес друг друга в нарушении режима прекращения огня, после чего в Баку заявили о начале контрнаступательной операции.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что он готов принять участие в переговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, однако в Баку сомневаются в конструктивной позиции Еревана по вопросу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.
- Армянский премьер Никол Пашинян ранее утверждал, что Ереван готов на болезненные компромиссы по Нагорному Карабаху, однако договориться с Баку не удается, так как Азербайджан требует капитуляции Армении.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал Путина провести переговоры с Арменией и выразил готовность переговорить с азербайджанским главой государства по вопросу урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.