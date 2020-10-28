Формула 2+2 по Карабаху и окончание войны: Алиев назвал условие Баку

Азербайджан остановит военную операцию в Нагорном Карабахе, если Армения даст гарантии о выводе войск - Алиев / УНИАН

Официальный Баку не против создания переговорного формата по Нагорному Карабаху, в который войдут Турция, Россия, Азербайджан и Армения. Азербайджанская сторона готова прекратить военную операцию в Карабахе в случае предоставления Ереваном гарантий о выводе своих войск с территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Об этом рассказал президент республики Азербайджан Ильхам Алиев в среду, 28 октября, в интервью российскому информагентству Интерфакс, текст которого опубликовало издание Vesti.az.

В ответ на вопрос о том, что некоторые эксперты уже предлагают создать новую формулу переговорного формата по Нагорному Карабаху с участием России и Турции, Алиев заявил, что в Баку готовы поддержать такую инициативу.

"Для нас это было бы приемлемо, потому что Турция и Россия – это наши соседи, страны, с которыми у нас тесные взаимоотношения, страны, которые имеют хороший потенциал сотрудничества между собой… Объединение усилий Турции и России, считаю, было бы на пользу региону и могло бы ускорить политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта", - сказал глава государства.Читайте такжеАрмения откровенно рассказала о военных планах по Нагорному Карабаху

Также он добавил, что Азербайджан готов остановить проведение военной операции в Нагорном Карабахе в том случае, если Ереван возьмет на себя обязательства по выводу своих вооруженных формирований с подконтрольных Армении и властями непризнанной НКР территории.

"Как только это обязательство будет взято армянским руководством, и как только это будет подтверждено и утверждено и сопредседателями МГ ОБСЕ, сразу же военные действия мы готовы остановить. При условии, что армянская сторона также их остановит, потому что три нарушения перемирия, все три на совести армянской стороны", - подчеркнул Ильхам Алиев.

Конфликт в Нагорном Карабахе