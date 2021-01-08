Фото с неприличным жестом: внебрачная дочь Путина засветила своего избранника

Девушка под ником Луиза Розова опубликовала новые фото в соцсети.
Новые фото в соцсетях опубликовала россиянка Елизавета Кривоногих, которую в росСМИ называют внебрачной дочерью президента РФ Владимира Путина.
В Instagram Кривоногих (Луиза Розова) опубликовала новые фото, на которых запечатлена она, а также ее парень.
На одном из фото можно рассмотреть очертания лица предполагаемой дочери Путина.
На другом фото сфотографирован молодой человек, который Кривоногих назвала "ma boy самый-самый красивый".
Отметим, что на фото молодой человек делает селфи у зеркала, при этом он показывает неприличный жест.
Читайте также"Плевок в вечность": внебрачная дочь Путина намекнула на заражение коронавирусом
Владимир Путин и Светлана Кривоногих:
- Ранее СМИ писали, что в 2003 году близкая подруга Владимира Путина – жительница Петербурга Светлана Кривоногих – родила ему дочь, девочку назвали Елизавета.
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что впервые слышит о такой женщине.
Автор: Алексей Тычина