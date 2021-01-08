Фото с неприличным жестом: внебрачная дочь Путина засветила своего избранника

Елизавета Кривоногих / Instagram/luizaroz_

Новые фото в соцсетях опубликовала россиянка Елизавета Кривоногих, которую в росСМИ называют внебрачной дочерью президента РФ Владимира Путина.

В Instagram Кривоногих (Луиза Розова) опубликовала новые фото, на которых запечатлена она, а также ее парень.

На одном из фото можно рассмотреть очертания лица предполагаемой дочери Путина.

/ instagram.com/luizaroz_

На другом фото сфотографирован молодой человек, который Кривоногих назвала "ma boy самый-самый красивый".

Отметим, что на фото молодой человек делает селфи у зеркала, при этом он показывает неприличный жест.

/ instagram.com/luizaroz_

Читайте также"Плевок в вечность": внебрачная дочь Путина намекнула на заражение коронавирусом

Владимир Путин и Светлана Кривоногих: