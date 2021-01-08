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Фото с неприличным жестом: внебрачная дочь Путина засветила своего избранника

8 января 2021, 17:39

Девушка под ником Луиза Розова опубликовала новые фото в соцсети.

Елизавета Кривоногих
Елизавета Кривоногих / Instagram/luizaroz_

Новые фото в соцсетях опубликовала россиянка Елизавета Кривоногих, которую в росСМИ называют внебрачной дочерью президента РФ Владимира Путина.

В Instagram Кривоногих (Луиза Розова) опубликовала новые фото, на которых запечатлена она, а также ее парень.

На одном из фото можно рассмотреть очертания лица предполагаемой дочери Путина.

/ instagram.com/luizaroz_

На другом фото сфотографирован молодой человек, который Кривоногих назвала "ma boy самый-самый красивый".

Отметим, что на фото молодой человек делает селфи у зеркала, при этом он показывает неприличный жест.

/ instagram.com/luizaroz_

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Владимир Путин и Светлана Кривоногих:

  • Ранее СМИ писали, что в 2003 году близкая подруга Владимира Путина – жительница Петербурга Светлана Кривоногих – родила ему дочь, девочку назвали Елизавета.
  • Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что впервые слышит о такой женщине.
новости России Владимир Путин Светлана Кривоногих
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