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"Франция избавится от бремени Макрона": Эрдоган вызверился на французского коллегу

4 декабря 2020, 16:09
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Президент Турции поддержал своего азербайджанского союзника Ильхама Алиева в заочной перепалке с президентом Франции.

Эрдоган
Реджеп Эрдоган / Reuters

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в гневном тоне прокомментировал недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона по поводу урегулирования военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщат агентство Reuters. В частности, турецкий президент понадеялся на скорое избавление Франции от "бремени Макрона".

"Макрон и Франция проходят через очень опасный период", — заявил политик.

К слову, ранее Эрдоган отмечал, что Франция "может передать Марсель армянам для создания второго армянского государства".

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Конфликт в Нагорном Карабахе - что было ранее:

  • Азербайджан, Армения и Россия 9 ноября подписали соглашение по Нагорному Карабаху, в результате которого в зоне конфликта завершилась острая фаза боевых действий, длившаяся с 27 сентября. Армения выводит свои войска из региона и передает Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы Карабаха под контроль Азербайджана.
  • В регионе на новой линии разграничения и вдоль Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.
  • Договоренности подписаны без участия США и Франции – участников Минской группы ОБСЕ и гарантов разрешения конфликта. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Вашингтон и Париж положительно оценивают договоренности, однако с опозданием отреагировали на события в Карабахе.
Эммануэль Макрон Реджеп Тайип Эрдоган Война в Карабахе Конфликт в Нагорном Карабахе
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