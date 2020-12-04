"Франция избавится от бремени Макрона": Эрдоган вызверился на французского коллегу

Реджеп Эрдоган / Reuters

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в гневном тоне прокомментировал недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона по поводу урегулирования военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщат агентство Reuters. В частности, турецкий президент понадеялся на скорое избавление Франции от "бремени Макрона".

"Макрон и Франция проходят через очень опасный период", — заявил политик.

К слову, ранее Эрдоган отмечал, что Франция "может передать Марсель армянам для создания второго армянского государства".

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