Франция назвала главные требования для переговоров по статусу Карабаха

Статус Нагорного Карабаха остается под вопросом / Reuters

Франция, Россия и США остаются гарантами урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе в рамках Минской группы ОБСЕ. Армения стремится к тому, чтобы переговорная группа и в дальнейшем сохраняла за собой ответственность по данному вопросу. Париж настаивает на решении ряда проблем, после чего можно будет перейти к переговорам по статусу региона.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью телеканалу LSI в воскресенье, 22 ноября, комментируя вопросы разрешения нагорно-карабахского конфликта.

По его словам, ООН поручила именно Парижу, Москве и Вашингтону принимать решения по урегулированию армяно-азербайджанской вооруженной конфронтации в Нагорном Карабахе. Такой позиции придерживается и Армения.

"На нас лежит ответственность, которую возложило на нас международное сообщество. И сама Армения хочет, чтобы мы эту ответственность за собой сохранили. Все это требует от нас придерживаться сбалансированной позиции", - отметил дипломат.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России

Ле Дриан акцентировал внимание на том, что в соглашении от 9 ноября есть ряд моментов, которые нужно обсуждать. Это возвращение в Нагорный Карабах армян, вывод иностранных наемников из региона (с этим согласны Россия, Франция и США), а также защита религиозного и культурного наследия.

Он утверждает, что только после решения проблемных вопросов можно будет начать диалог об определении статуса Нагорного Карабаха.

"Лишь после урегулирования данных проблем мы можем перейти к вопросу о статусе Нагорного Карабаха. В настоящий момент обсуждать это не представляется возможным. И с этим согласно армянское руководство", - подчеркнул глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

Конфликт в Нагорном Карабахе