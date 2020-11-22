Франция назвала главные требования для переговоров по статусу Карабаха

Армения поддерживает продолжение работы Минской группы ОБСЕ в процессе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, уточнил Жан-Ив Ле Дриан.
Франция, Россия и США остаются гарантами урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе в рамках Минской группы ОБСЕ. Армения стремится к тому, чтобы переговорная группа и в дальнейшем сохраняла за собой ответственность по данному вопросу. Париж настаивает на решении ряда проблем, после чего можно будет перейти к переговорам по статусу региона.
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью телеканалу LSI в воскресенье, 22 ноября, комментируя вопросы разрешения нагорно-карабахского конфликта.
По его словам, ООН поручила именно Парижу, Москве и Вашингтону принимать решения по урегулированию армяно-азербайджанской вооруженной конфронтации в Нагорном Карабахе. Такой позиции придерживается и Армения.
"На нас лежит ответственность, которую возложило на нас международное сообщество. И сама Армения хочет, чтобы мы эту ответственность за собой сохранили. Все это требует от нас придерживаться сбалансированной позиции", - отметил дипломат.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России
Ле Дриан акцентировал внимание на том, что в соглашении от 9 ноября есть ряд моментов, которые нужно обсуждать. Это возвращение в Нагорный Карабах армян, вывод иностранных наемников из региона (с этим согласны Россия, Франция и США), а также защита религиозного и культурного наследия.
Он утверждает, что только после решения проблемных вопросов можно будет начать диалог об определении статуса Нагорного Карабаха.
"Лишь после урегулирования данных проблем мы можем перейти к вопросу о статусе Нагорного Карабаха. В настоящий момент обсуждать это не представляется возможным. И с этим согласно армянское руководство", - подчеркнул глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Армения, Азербайджан и Россия подписали 9 ноября соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Договоренности предусматривают вывод войск Еревана и анклава НКР из региона и передачу Кельбаджарского, Агдамского и Лачинского районов под контроль Азербайджана.
- Соглашение предусматривает размещение на новой линии разграничения и вдоль Лачинского коридора российских миротворцев.
- На территории Азербайджана Турция и Россия создают совместный координационный мониторинговый центр, в рамках которого Анкара и Москва будут вести наблюдение над соблюдением режима прекращения огня.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Минская группа ОБСЕ положительно оценивает урегулирование нагорно-карабахского конфликта, однако США и Франция продемонстрировали запоздалую реакцию.