Французам запретили выходить из дома: власти вводят повторный локдаун

Франция вводит жесткий карантин / Reuters

Власти Франции объявили о введении новых ограничений для борьбы с распространением коронавируса.​ Так, с 30 октября французам покидать дома будет разрешено только по уважительной причине: на работу, к врачу, в магазин, помочь близкому, а также подышать воздухом.​

"Я решил, что с пятницы необходимо ввести изоляцию, чтобы остановить распространение вируса", - сказал президент Франции Эммануэль Макрон​, пишет ЕП.

Макрон призвал уважать правила и не выходить из дома без надобности.

"Что бы мы ни делали, к середине ноября 9000 пациентов будут в реанимации. Мы организовываемся, чтобы противостоять этому. Уважайте правила", - сказал президент.​

По его словам, школы и дошкольные детские учреждения продолжат работать со строгим соблюдением правил санитарной предосторожности.

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Бары, рестораны и магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, должны быть закрыты. Закрытые собрания будут исключены, публичные собрания запрещены.

Перемещения между регионами запрещаются. При этом в предстоящие выходные будут разрешены поездки для возвращения из отпусков по случаю "Дня всех святых". Ограничения будут действовать минимум до 1 декабря на всей территории континентальной Франции.

Отметим, за последние сутки, по данным Министерства здравоохранения Франции коронавирус был подтвержден у более 36 тысяч человек. 244 человека скончались в больнице за последние сутки.

Количество пациентов с Covid-19, находящихся в настоящее время в отделениях интенсивной терапии, увеличилось на 127, в результате чего их общее количество достигло 3036.

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Вслед за Францией власти Германии также вводят жесткие ограничения. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что со 2 ноября и до конца месяца в Германии закроют: театры, и концертные залы; кинотеатры, аттракционы и парки развлечений; фитнес-студии, спортивные сооружения, бассейны и публичные дома; бары, рестораны и пабы (кроме работы навынос); косметические салоны, массажные кабинеты, тату-студии.

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