УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Французам запретили выходить из дома: власти вводят повторный локдаун

29 октября 2020, 10:55

Президент Франции призвал уважать правила и не выходить из дома без надобности.

Франция вводит жесткий карантин / Reuters

Власти Франции объявили о введении новых ограничений для борьбы с распространением коронавируса.​ Так, с 30 октября французам покидать дома будет разрешено только по уважительной причине: на работу, к врачу, в магазин, помочь близкому, а также подышать воздухом.​

"Я решил, что с пятницы необходимо ввести изоляцию, чтобы остановить распространение вируса", - сказал президент Франции Эммануэль Макрон​, пишет ЕП.

Макрон призвал уважать правила и не выходить из дома без надобности.

"Что бы мы ни делали, к середине ноября 9000 пациентов будут в реанимации. Мы организовываемся, чтобы противостоять этому. Уважайте правила", - сказал президент.​

По его словам, школы и дошкольные детские учреждения продолжат работать со строгим соблюдением правил санитарной предосторожности.

Читайте такжеВ Украине коронавирус ломанулся вперед и пересек новую черту

Бары, рестораны и магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, должны быть закрыты. Закрытые собрания будут исключены, публичные собрания запрещены.

Перемещения между регионами запрещаются. При этом в предстоящие выходные будут разрешены поездки для возвращения из отпусков по случаю "Дня всех святых". Ограничения будут действовать минимум до 1 декабря на всей территории континентальной Франции.

Отметим, за последние сутки, по данным Министерства здравоохранения Франции коронавирус был подтвержден у более 36 тысяч человек. 244 человека скончались в больнице за последние сутки.

Количество пациентов с Covid-19, находящихся в настоящее время в отделениях интенсивной терапии, увеличилось на 127, в результате чего их общее количество достигло 3036.

Читайте такжеПремьер Шмыгаль оценил возможность локдауна в Украине и назвал проблему

Вслед за Францией власти Германии также вводят жесткие ограничения. Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что со 2 ноября и до конца месяца в Германии закроют: театры, и концертные залы; кинотеатры, аттракционы и парки развлечений; фитнес-студии, спортивные сооружения, бассейны и публичные дома; бары, рестораны и пабы (кроме работы навынос); косметические салоны, массажные кабинеты, тату-студии.

Карантин из-за коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:

новости Германии карантин новости Франции коронавирус в мире
Сейчас вы просматриваете новость «Французам запретили выходить из дома: власти вводят повторный локдаун». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

11:52
Тофу: яд или польза для здоровья?
11:39
Apple задала новый тренд? Samsung откажется от зарядки и наушников в комплекте
11:35
Холостячка Мишина опубликовала пикантное фото в ванной
11:33
Во Франции злоумышленник с ножом устроил жуткую резню Видео
11:28
Гороскоп на 30 октября для всех: очень легкая победа и острая ситуация в любви Видео
Реклама
11:15
Потеря обоняния при коронавирусе: раскрыта плохая новость Видео
10:55
Французам запретили выходить из дома: власти вводят повторный локдаун Видео
10:35
Бюджетный и классический рахат лукум – рецепты на Хэллоуин Видео
10:34
S.T.A.L.K.E.R. 2 будет игрой, которая будет удивлять — GSC Game World Видео
10:25
Развод Харламова и Асмус - что решил суд
10:22
В Украине коронавирус ломанулся вперед и пересек новую черту Видео
10:16
В Украине заблокировано назначение победителей на выборах 2020 – НАПК Видео
10:05
Зеленский ничего не решает мнение
09:52
Гороскоп на 2021 год: кому светит изменение судьбы
09:47
На Донбассе пьяный пенсионер искромсал ножом своего собутыльника
09:34
Гороскоп на 29 октября для всех: пруха, вещий сон и удар по настроению Видео
09:26
Коронавирус в Киеве ускорился и уверенно пересек психологическую отметку Видео
09:17
Не только дороги - Кабмин разрешил тратить деньги из COVID-фонда на сериалы
08:41
У Авакова рассказали, что полиция будет делать с украинцами во время режима ЧС
08:37
Беларусь оказалась в шаге от гражданской войны мнение
Реклама
07:53
Выборы 2020: названа ключевая причина рекордно низкой явки Видео
07:24
Экс-министр предупредил, что грозит Украине от России и назвал сроки
06:48
Темные времена: чем закончится поражение Слуги народа на выборах мнение
06:29
Шоколадный чай – модное окрашивание волос для брюнеток на осень-зиму: фото Фото
05:58
Эксперт оценил вероятность потери безвиза с ЕС из-за решения КСУ Видео
05:26
Астрологи узнали, от каких мужчин ждать "спектаклей"
05:02
Байден vs Трамп: эксперт рассказал, чья победа более выгодна Украине Видео
04:28
Ученые отыскали общий симптом у всех тяжелых больных с Covid-19
03:53
Великий французский маникюр – самый стильный френч на осень 2020 Фото
03:04
Названы продукты для профилактики COVID-19
03:01
Байден призвал Трампа остановить Россию и Турцию в Нагорном Карабахе Видео
01:34
Медики рассказали о новом способе борьбы с раком
00:55
Лунный календарь садовода-огородника на ноябрь: что нужно успеть Видео
00:30
У Кравчука рассказали о новом скандале на заседании ТКГ по Донбассу Видео
00:19
Известный украинский журналист сообщил об утрате из-за COVID-19 Видео
28 октября, среда
23:55
Динамо сыграло в Лиге Чемпионов вничью в гостях с Ференцварошем Фото
23:53
Глава КСУ в 2018 году купил землю в аннексированном Крыму – Схемы Видео
23:28
В Евросоюзе сделали заявление в ответ на решение КСУ по декларациям Видео
23:05
Макрон и Меркель решили больше не ждать и ужесточили карантин из-за коронавируса Видео
22:46
В США раскрыли планы по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе Видео
Реклама
22:09
Кравчук обратился с просьбой к властям России, "ДНР" и "ЛНР" Видео
21:43
Новый удар по России: в США раскрыли планы по гиперзвуковым ракетам в Европе Видео
21:24
Вирусолог назвал самые опасные маски для лица Видео
21:10
В моду на осень-зиму пришли ковбойские сапоги ослепительной красоты: фото Фото
21:00
Диетолог объяснила, поможет ли сало в борьбе с коронавирусом
20:46
В Киеве у метро Выдубичи автобус на бешеной скорости влетел в МАФ, есть жертвы
20:37
Войска России у границ Нагорного Карабаха: Пашинян сделал заявление Видео
20:32
Второе октябрьское полнолуние 2020: точное время и главные лузеры дня
20:18
Запад отгораживается от России глубоким рвом мнение
20:07
Жена Петросяна рассказала, почему он оказался в больнице Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять