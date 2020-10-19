Фронт прорван, потери растут: эксперт объяснил тактику сторон в Карабахе

Война за Нагорный Карабах / @wwwmodgovaz

В результате наступления в Нагорном Карабахе Азербайджан смог прорвать фронт и образовавшуюся брешь Армении уже нечем закрыть, рассказал журналист и военный эксперт Юрий Бутусов.

Как написал он в своем Facebook, армия Армении с тактикой и вооружением 80-х годов 20-го века не может остановить армию Азербайджана, которая имеет тактику и вооружение 10-х годов 21-го века.

"Азербайджан добился победы в сражении, а Армения потерпела военное поражение в Карабахе, и теперь уход оттуда - вопрос времени", - считает он.

Эксперт напомнил, что ключевым направлением наступления Азербайджана стало южное направление - открытая танкодоступная местность. Ключевыми опорными пунктами на юге были поселки Физули, Гадрут и Джебраил: "Это были точки связности всего армянского фронта на юге Карабаха. И теперь эта линия обороны уничтожена, и других таких же удобных рубежей, где бы можно было бы остановить наступление, у армянской армии уже нет. Стратегическая обстановка в Карабахе полностью изменилась".

Он считает, что продолжение наступательной операции Азербайджана вскоре приведет к выходу к Лачину и Шуши, а выход азербайджанских войск в любой точке на трассу Лачин-Шуши заставит Армению эвакуировать весь регион.

Автор пояснил, что через Карабах проходит всего три магистрали, от контроля этих линий зависит вообще возможность ведения боевых действий.

При этом северная трасса Варденис-Мардакерт находится под обстрелом азербайджанских войск, южная трасса Горис-Джебраил в результате наступления взята под контроль Азербайджана, а центральная трасса Горис-Лачин-Шуша остается единственным путем снабжения для Армении.

/ censor.net

По мнению эксперта, ключевым фактором, который "сделал разницу", стал новый подход к оборонному планированию, качество управления и разведки, в том числе, космической, господство в воздухе, современная тактика подавления ПВО и турецкие БПЛА Байрактар с управляемыми бомбами как основное средство огневого поражения противника.

Он напомнил, что армянская армия в ходе боев заявила уже о свыше 710 погибших военных. Было потеряно уничтоженными и захваченными более сотни танков, систем РСЗО и легких бронемашин, десятки зенитно-ракетных комплексов ПВО и ЗРК С-300, десятки пушек, автомашин, а также штурмовик Су-25.

Бутусов отметил, что Байрактары нанесли армянам больше потерь, чем все остальные виды боевой техники вместе взятые.

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В то же время он обратил внимание на то, что Азербайджан свои потери засекретил, однако счет потерь явно идет на несколько сот убитых.

Он добавил, что потери Азербайджана в технике значительные, и здесь следует отметить, что их учет не такой полный - поле боя в основном остается за азербайджанцами, и у армян нет дронов с видеокамерами, но тем не менее, потери азербайджанцев в технике на порядок ниже противника.

27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах