Галкин рассказал, пойдет ли Пугачева в депутаты Госдумы

Юморист прокомментировал слухи, которые активно распространяют СМИ - по поводу политической карьеры его жены.
Максим Галкин, известный пародист и муж легендарной советской поп-певицы Аллы Пугачевой, опроверг слухи о том, что она собирается участвовать в будущих выборах в Государственную Думу РФ.
Соответствующее видео Галкин опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Он категорически опроверг такие слухи.
"Газета "Ведомости" сегодня написала, что якобы в "Единой России" составляются некие списки селебрити, с которыми будут вестись переговоры об участии в выборах в Государственную Думу. В том числе называется фамилия Аллы", ‒ сообщил юморист.
Галкин сообщил ‒ никаких предложений о политической карьере ни ему, ни Пугачевой им не поступало.
"Во-первых, нам никто не звонил по этому поводу. И даже если собираются... Я сразу хочу сказать, что Алла ни в каких выборах принимать участие не будет и ни в какую Госдуму не собирается", ‒ подытожил он.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Несколько российских СМИ сначала опубликовали, а затем удалили новости с пародией шоумена Максима Галкина на мэра Москвы Сергея Собянина и президента РФ Владимира Путина.
- Материалы удалили Газета.ру, Лента.ру и Московский комсомолец. Издание The Bell утверждает, что СМИ испугались последствий после звонка из Кремля, поэтому оперативно сделали вид, что не заметили пародию Галкина и не публиковали ее вовсе.