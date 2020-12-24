Галкин рассказал, пойдет ли Пугачева в депутаты Госдумы

Алла Пугачева и Максим Галкин / instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин, известный пародист и муж легендарной советской поп-певицы Аллы Пугачевой, опроверг слухи о том, что она собирается участвовать в будущих выборах в Государственную Думу РФ.

Соответствующее видео Галкин опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Он категорически опроверг такие слухи.

"Газета "Ведомости" сегодня написала, что якобы в "Единой России" составляются некие списки селебрити, с которыми будут вестись переговоры об участии в выборах в Государственную Думу. В том числе называется фамилия Аллы", ‒ сообщил юморист.

Галкин сообщил ‒ никаких предложений о политической карьере ни ему, ни Пугачевой им не поступало.

"Во-первых, нам никто не звонил по этому поводу. И даже если собираются... Я сразу хочу сказать, что Алла ни в каких выборах принимать участие не будет и ни в какую Госдуму не собирается", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее Главред сообщал: