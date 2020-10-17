Глава МИД Германии рассказал, когда достроят газопровод Северный поток-2

Северный поток-2 достроят, заявил глава МИД Германии / Reuters

Газопровод "Северный поток-2" достроят до конца, однако, когда именно, пока неизвестно, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Об этом Маас рассказал в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Говоря о критике проекта со стороны Вашингтона, Маас заявил, что решения принимаются в Европе.

"Мы определяем нашу энергетическую политику и энергоснабжение здесь, в Европе. Мы не критикуем тот факт, что Соединенные Штаты более чем вдвое увеличили импорт нефти из России в прошлом году и теперь являются вторым по величине импортером российской тяжелой нефти в мире", - сказал он.

Кроме того, министр отметил, что ФРГ не собирается отказываться от диалога с РФ из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального, так как Москва необходима для урегулирования региональных конфликтов.

"Наши отношения с Россией останутся сложными", – считает он.

По словам Мааса, "и в будущем на неприемлемые акции из России должен последовать европейский ответ".

"Мы сидим за одним столом с Россией в Совете Безопасности ООН, на Берлинском процессе по Ливии и по вопросу Украины. На всех форумах речь идет о поиске решения для прекращения войн", – отметил министр.

"В этой связи не может быть прекращения диалога с Москвой", – подчеркнул Маас.

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