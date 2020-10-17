Глава МИД Германии рассказал, когда достроят газопровод Северный поток-2

ФРГ не собирается отказываться от диалога с РФ из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
Газопровод "Северный поток-2" достроят до конца, однако, когда именно, пока неизвестно, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Об этом Маас рассказал в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
Говоря о критике проекта со стороны Вашингтона, Маас заявил, что решения принимаются в Европе.
"Мы определяем нашу энергетическую политику и энергоснабжение здесь, в Европе. Мы не критикуем тот факт, что Соединенные Штаты более чем вдвое увеличили импорт нефти из России в прошлом году и теперь являются вторым по величине импортером российской тяжелой нефти в мире", - сказал он.
Кроме того, министр отметил, что ФРГ не собирается отказываться от диалога с РФ из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального, так как Москва необходима для урегулирования региональных конфликтов.
"Наши отношения с Россией останутся сложными", – считает он.
По словам Мааса, "и в будущем на неприемлемые акции из России должен последовать европейский ответ".
"Мы сидим за одним столом с Россией в Совете Безопасности ООН, на Берлинском процессе по Ливии и по вопросу Украины. На всех форумах речь идет о поиске решения для прекращения войн", – отметил министр.
"В этой связи не может быть прекращения диалога с Москвой", – подчеркнул Маас.
Судьба Северного потока-2 - о чем сообщалось ранее:
- 17 сентября депутаты Европарламента выступили с призывом к проведению международного расследования отравления Алексея Навального, а также ввести жесткие санкции в отношении РФ и остановить строительство газопровода Северный поток-2.
- 13 сентября верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что решение по проекту "Северный поток-2" должна принять Германия.
- 12 сентября депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт заявил, что правящая партия — Христианско-демократический союз (ХДС) — намерена "наказать" Россию за отравление оппозиционера Алексея Навального и отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2".
- 9 сентября польское правительство предложило Германии использовать свою газотранспортную систему в том случае, если Берлин откажется от реализации российского проекта Северный поток-2.
- 8 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение по будущему проекта "Северный поток 2" из-за ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального будет "не германским, а европейским".
- 6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального, и теперь все зависит от Москвы. По словам главы МИД Германии, ситуацию с Навальным не стоит сужать до дискуссий о строительстве "Северного потока-2". Маас уточнил, что свыше 100 компаний, половина которых немецкие, участвуют в строительстве газопровода. Кроме того, в реализации "Северного потока-2" задействованы 12 стран ЕС.