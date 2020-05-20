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Турция и Германия бьют по Газпрому: Анкара и Берлин снизили импорт газа из России

20 мая 2020, 19:08

Поставки газа из России в Турцию с 2018 года упали в 14 раз, а Германия в марте 2020 года сократила импорт голубого топлива на 45%.

Газпром
Германия сократила импорт российского газа на 45% / ТАСС

Крупнейшие импортеры российского газа постепенно отказываются от услуг Газпрома. Газовые поставки в Турцию по итогам марта этого года снизились до 210 млн кубометров, тогда как в 2019 году за аналогичный период Анкара закупила у Газпрома 1,418 млрд кубометров голубого топлива.

Более того, если сравнивать с 2018 годом, поставки Газпромом российского газа в Турцию упали в 14 раз. И теперь Анкара, которая ранее была вторым крупнейшим клиентом российского газового монополиста, закупает голубого топлива у России меньше, нежели Литва, сообщает Интерфакс-Украина.

В свою очередь, Турция переключилась на закупки сжиженного газа в США, Нигерии, Катаре и Алжире.

Примечательно, в марте 2020 года Германия, которая считается самым крупным импортером российского газа, сократила импорт голубого топлива из России на 45%.

Также Газпром на 25% сократил экспортные поставки газа в Австрию и на 8% в Беларусь.

При этом на 19% вырос экспорт газа из России в Италию и Венгрию.

Напомним, российская транснациональная корпорация Газпром в I квартале 2020 года понесла рекордные убытки в размере 4,14 миллиардов долларов. В период с января по апрель экспорт российского газа в Европу снизился на 20%.

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