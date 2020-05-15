Мощный удар по Газпрому: компания потерпела рекордные убытки на сумму более $4 миллиардов

Газпром терпит крупнейшие в истории убытки / ТАСС

Крупнейшая российская транснациональная компания Газпром зафиксировала рекордные убытки. За I квартал 2020 года корпорация понесла убытки на сумму 306,2 миллиарда рублей. Данная сумма эквивалентна 4,14 миллиардам долларов. В прошлом году за аналогичный период чистая прибыль Газпрома составила более 199,4 миллиардов рублей.

Одну из главных ролей в проблемах Газпрома сыграла пандемия коронавирусной инфекции – в период с января по апрель компания сократила экспорт в страны Европы на 20%.

"Для Газпрома как поставщика топливно-энергетических ресурсов очень важен сезонный фактор. Поэтому зимние первый и четвертый кварталы есть в годовом цикле компании наиболее значимыми", - пишет агентство Интерфакс.

Кроме того, в этом году Газпром также планирует сократить экспорт еще на 16% и прогнозирует снижение цены на голубое топлива на треть. Таким образом, убытки компании могут увеличиться до суммы в 20 миллиардов долларов.

Также проблемой для газового монополиста стала и девальвация российского рубля, в результате чего внешний долг Газпрома, который был занят в иностранной валюте, вырос на 20% - до 3,7 триллиона рублей.

Бьют по Газпрому и в правовом поле – Нафтогаз требует компенсации в размере 18,8 миллиардов долларов за недопоставку газа, а польская PGNiG требует возместить 1,5 миллиарда долларов за поставки голубого топлива по завышенным ценам. Также поляки не намерены больше импортировать газ по трубопроводу Ямал-Европа, который является путепроводом для поставок до 20% российского газа в страны Евросоюза. Вследствие этого россияне вынуждены буду переплачивать за поставку своего же газа.

Существуют проблемы и с газопроводом Северный поток – 2. Законодательство Европейского союза изменилось таким образом, что через путепровод, строительство которого по-прежнему находится под вопросом, можно будет поставлять лишь 50% от всех запланированных поставок газа. Более того, в сложившихся условиях, когда цены на газ рухнули, Газпрому не выгодно поставлять голубое топливо в Европу.

Напомним, Газпром принял решение достроить газопровод Северный поток – 2, против которого решительно выступает Вашингтон.